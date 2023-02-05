美國眾議院議長麥卡錫表示，現在沒有任何排定訪問台灣的行程，並同時強調，「中國永遠不能告訴我哪裡可以去、哪裡不能去」。麥卡錫訪台潛在風波的警報似乎暫時解除，但他未來以議長身分訪台的可能性並未排除，潛在的外交軍事風暴仍在醞釀中。最具爭議及令人憂慮的是，在民進黨政府的決策思考過程中，美台關係友好的表象與政黨利益凌駕了國家利益與人民安全福祉。

國家利益應重於一切

美國政治新聞網站Punchbowl News上月23日率先披露，美國國防部正在為麥卡錫台灣行作準備，可能在春季成行。雖然這個消息不令人意外，仍在台北及華府引發關切。大陸軍事專家則放話，到時將會比裴洛西訪台採取「更加全面、震撼的行動方式」、「借勢把反台獨軍事行動推向一個新的高度」。

去年8月初，裴洛西高姿態訪台受到蔡政府高規格接待，中共採取反制行動，在台灣周邊海域進行海空聯合實彈演習，台海緊張情勢急遽升高，導致第四次台海危機，現在中共軍機飛越台海中線、擴大台灣周邊軍事行動與演習已成為「新常態」，美中關係更是跌落谷底。

以美國政治三權分立原則及當前華府極端反中的政治氛圍，拜登政府無力阻止政治立場對立的麥卡錫訪問台灣，白宮與國務院只能重申，任何議長都能自己決定出訪，國會是平等且獨立的政府部門。也因此有傳言，裴洛西與麥卡錫訪台消息均事先曝光，就是由認為訪問具高度風險的國務院官員洩漏，希望「見光死」可以阻擋訪問。

美國眾議院議長訪台更與國內政治有密切關聯，美國即將進入總統大選年，麥卡錫要藉訪台彰顯他個人與共和黨的強硬反中立場；但另一方面，麥卡錫是經過4天15輪投票才產生的「弱勢議長」，上任不久就貿然訪台將是場政治豪賭，若中共採取更激烈的報復行動，造成台海情勢進一步惡化，甚至破壞台海現狀，麥卡錫將承擔所有風險與後果，因此對訪台時機更為慎重，應會避開最敏感時刻。無論如何，個人政治算計與國內政黨角力才是他的首要考量，台美關係、台灣實質利益則屬次要。

反觀民進黨政府總以美國議員訪台頻率增高，作為台美關係空前友好的表徵，但國會通過的友台法案及議員訪台始終局限於政治象徵意義，對提升台美關係、加強高層官員互訪、出售先進武器、簽訂自由貿易協定等重大議題並沒有發揮積極作用。美國國安及涉外事務固然屬於行政部門職掌，國會仍然擁有監督、立法、預算、撥款權，麥卡錫等重量級議員對深化台美關係可扮演重要角色，並不一定要親臨台灣才能達成。

莫忘裴洛西前車之鑑

哈佛大學教授艾利森警告，麥卡錫若訪台，將如同裴洛西般，「既不負責又不顧後果」；裴洛西訪台導致兵凶戰危，台灣首當其衝，到底從中得到何種實質利益或好處？蔡政府無法記取過去的慘痛教訓，對麥卡錫可能訪問看似審慎，實際上還是同一套思維，「親美反中」、「唯美是從」主導了決策方向。

裴洛西訪台對台海穩定與台灣安全帶來重大衝擊，台灣全面加強戰備，打造成「刺蝟島」，延長兵役都是後續效應，民進黨的「抗中保台」神主牌也因此破產。裴洛西風波尚未平息，又傳出麥卡錫計畫訪台，使民進黨陷於尷尬局面，既不能、也不敢說不，只能採取觀望、迴避的態度，過去習慣大事宣揚重量級外賓來訪現在卻變成三緘其口。

在麥卡錫宣布現在沒有訪台行程後，民進黨以為雨過天晴，得以解套，剛出任行政院長的陳建仁第一時間回應，麥卡錫對台灣相當友好，台灣歡迎他，但相關行程尊重他自己的決定，蔡政府顯然過於樂觀，甚至可能誤判情勢。

麥卡錫的談話沒有排除在議長任期內訪台的可能性，台灣仍需做周全的準備，若重蹈裴洛西覆轍將造成更大傷害。政治領袖必須認知，國家利益及人民的安全福祉才是施政最高目標，百般迎合美國政客需求不符合台灣利益。

親美是台灣朝野最大共識，各界也歡迎麥卡錫等友台人士來訪，只是在最敏感時刻需有特別考量與處理。麥卡錫訪台並非死結，當美中戰略競爭趨於和緩，兩岸關係得到改善，自然可營造有利的氛圍與條件；在此以前，執政的民進黨必須要有向麥卡錫說時機不宜的勇氣。