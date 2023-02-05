前新竹市長林智堅論文抄襲事件吵了7個月，最近教育部總算針對林的中華大學論文案駁回訴願；竹科管理局也在告訴期限前提出民刑事告訴，就只剩下台大部分還在歹戲拖棚。當初要大家相信林智堅的清白、號召「全黨挺林智堅」的蔡總統，難道不該給國人一個遲來的道歉。

台大學倫會去年九合一大選前公布調查結果、撤銷林智堅碩士學位後，當時兼任黨主席的蔡總統在民進黨中執會向黨內喊話挺林智堅，也在臉書發文選擇相信林智堅沒有抄襲、質疑台大母校，暗批在野黨政治操作。之後，中華大學也撤銷林2008年的碩士論文，林智堅慘遭雙殺。

蔡英文的喊話當然沒起正面作用，反而惹惱年輕人和中間選民，進而造成民進黨在選舉大敗，北台灣甚至是「一屍五命」，蔡雖為此辭去黨主席，但在暌違745天開記者會被媒體問到是否要對國人道歉時，蔡仍推說，讓當事人提出的救濟跟訴願來為整個社會解答這個問題。

蔡英文把林智堅的清白決戰於訴願結果，教育部自然備感壓力，過年前悄悄地開了訴願審議會，訴願會主委、教育部次長林騰蛟卻意外缺席，宣稱當天另有會議，幸好審議委員挺住風骨，認證林沒有配合調查的誠信，也沒有論文研究的能力，但教育部這些小動作不免讓人憂心風波更大的台大論文訴願案會被「做掉」。

民進黨敗選檢討，新任黨主席賴清德正逐一拆彈清理戰場，蘇內閣也已為執政不力敗選下台，但新的正副閣揆陳建仁、鄭文燦，乃至於蔡總統都陷抄襲爭議，只是，抄襲絕對不是「抄錄不當」，就像走私不是「超買」，民進黨要浴火重生，就該先勇於認錯。