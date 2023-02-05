中國大陸的民用氣球進入美國上空並被美軍用飛彈擊落，背後原因已成為一個眾說紛紜的謎團。有人說，這是美方難以拿到布林肯訪中的預期成果，故意用一顆氣球攪黃此行；也有人說，這是美中無法在關鍵問題達成共識，共同拿這顆氣球各自給自己下台階；還有人說，這是美中關係走向對抗、矛盾無法調和的明證。

無論各方如何解讀，至少有一點可以確定，那就是氣球事件令美中分歧「小事化大」，如後續無法控管和改善，下一步必然是從「小事化大」升級為「大事化炸」，恐成為2023年的第一隻黑天鵝。雖然此事件尚未收場，但對比美中官方、政界、民間對該議題的基本態度與處理方式，甚至包括蔡政府外交部的回應，可以發現不少耐人尋味的細節。

首先是對該議題的定調，是中方低調、美方高調。北京在初次回應氣球危機時，以道歉性質的「遺憾（regret）」來回應。要知道，當初美國轟炸中國駐南斯拉夫大使館的第一時間，美方也是用這一措辭回應中方，但後來在北京強烈抗議和反制下改為「道歉（apologize）」。當美方擊落氣球後，北京則以「外交部聲明」而非「發言人答問」形式回應，並採取「武力襲擊」的措辭，層級似有所升高，但內文未使用公然、悍然等譴責式用語，也只是提到美方「違反國際慣例」，未上升到侵害主權或違反國際法層次。

反觀在美國國務卿布林肯與中共外事辦主任王毅的通話紀要中，美方指責北京「不負責任的行為」以及「違反美國主權與國際法」。同時，美國防長奧斯汀在擊落中國氣球後的聲明也強調，美方的合法行動表明，總統拜登和國安團隊始終有效應對「中國侵犯美國主權」的行為。由此可見，在布林肯原定訪中前夕，氣球危機令美國國會、右派輿論要求布林肯取消訪問以及對中強硬呼聲徹底爆發，美方口頭上界定為「侵犯主權」，但在行動上則待中國氣球降至領空範圍內再擊落，顯然是拿捏了分寸。

由此推論，布林肯與王毅的通話，應該就是提前向中方告知美方擊落的決策，而這也催生出北京外交部、國防部後續聲明中所謂「美方過度反應」的中性定調。換言之，與其說這顆氣球是美中交惡乃至世紀對抗的見證者，不如說這顆氣球印證了美中最高層危機溝通管道依然暢通，雙方建構「護欄」並非不可能。如果再對比美國眾議院議長麥卡錫「目前無計畫訪台」的言論，同樣能看到拜登政府介入其中的身影。

正如去年8月裴洛西訪台後的台海危機，此次「氣球危機」仍然需要至少2個月的時間消化，相信布林肯訪中、美中財經高層對話的時間將推遲至3月大陸兩會換屆以後。這時候，蔡政府如能展現穩定可預期的兩岸言行，則有望緩解區域緊張局勢。有趣的是，外交部此次的聲明罕見改回國民黨時期使用的「中共政府」，而非民進黨慣用的、有「一中一台」意涵的「中國政府」稱呼北京，這是否有弦外之音呢？那就要看蔡政府接下來的表現了。（作者為智庫研究員）