農曆年前,因九合一選舉大敗,蔡總統辭去民進黨主席,改由副總統賴清德兼任黨魁,民進黨2024由賴角逐中華民國總統的態勢儼然成形。然而,賴要叩關總統大位,不僅要解決黨內派系問題,更需化解選民對他「務實台獨工作者」立場之疑慮。易言之,選民在意的是什麼樣的總統可以帶來經濟成長、社會安定、兩岸和平、國家統一。基此,主張「務實台獨」的賴清德「適格」參選「中華民國」的總統嗎?

其實,放眼民進黨內,能集地方到中央,從民代到閣揆,乃至於以副總統之現職兼任黨魁的只有賴清德一人。但賴要過萬重山,真正的挑戰是他自己。他得面對在國會殿堂公開主張台獨的賴院長,代表元首出訪帛琉時稱「台灣不屬於中國的一部分」的賴副總統,以及延續蔡總統四個堅持(特別是中華民國與中華人民共和國互不隸屬),並強調「台灣已經是主權獨立國家」的賴主席。

筆者認為,賴若能閉門深思後公開宣示放棄台獨主張,則有機會做比蔡總統(甚至馬總統)更好的中華民國總統!以下乃筆者對賴主席蛻變為「良制一國實踐者」的期待:

一、回歸九二共識、中華民國憲法,認清台灣加大陸才是完整的中華民國(中國)!

不論是台獨黨綱或是1999年《台灣前途決議文》,均乃偏安的鴕鳥思維。實則中華民國憲法明文規定領土「依其固有之疆域」,賴副總統依《總統副總統宣誓條例》宣誓效忠的也是「為因應國家統一前之需要」的憲法。過去的賴立委、賴市長、賴院長再到賴副總統,以著眼台灣地區的格局服務人民,有「台獨」的主張或不為過,但出任中華民國總統則肩負「兩岸和平」、「國家統一」重任,賴清德該體會「台灣獨立」的偏安思維不只是飲鴆止渴的毒藥,更是招致戰爭的誤國立場。

二、賴主席可以是透過「良制一國」推動「一中」的「中華民國」總統。

尼克森前總統在擔任國會議員期間,是反共的人物,然而,也是他派遣季辛吉密訪北京,成功簽署《上海公報》並促成美中建交的總統。撇除水門案不談,國際政界仍以「融冰中國者非尼克森莫屬」(Only Nixon can go to China)做譬喻,正因為他曾是務實的反共者,所以在對北京談判交涉上,相較於其他親中人士,擁有更好的談判本錢及人民的信賴。

這樣的故事準用於給人務實、誠懇形象的賴主席身上。既然他有以對話取代對抗、用交流而非圍堵大陸的企圖心,筆者假定賴的務實台獨是出於團結台灣善意,則其應透過假設同情的角度,為統一前之需要,將中華民國在台灣成功的民主經驗,分享大陸領導人及大陸同胞,以確保兩岸人民均能及早生活在自由、民主、均富統一後的中國。亦即,賴應把握其個人特質與優勢,用「台灣地區之良制」與大陸地區的習總書記等共謀推動「國家統一」、中華民族復興之大業。

三、賴清德應該做「兩岸和平」伐謀者及「良制一國」的實踐者!

Elliot Richardson曾言:「若能秉持良知奉行,政治,是最困難的藝術,也是最尊貴的職業。」固然對賴而言,從「務實台獨工作者」脫胎為「良制一國的實踐者」將是充滿挑戰的決定,畢竟要公開承認民進黨「台獨」等神主牌之誤絕非易事!但既然賴主席有總統夢,確保兩岸和平等得靠賴主席知難而進!用「良制」終結「分治」,以「和平統一」取代「偏安台獨」,人民才能放心台灣不會步入烏克蘭生靈塗炭的覆轍,拒絕成為地緣政治的棋子!一個能確保兩岸和平、世代永續的賴清德才有做中華民國總統的資格!(作者為中華民國國民、台灣人、良制一國的信仰者)