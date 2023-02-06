1943年11月，徐應鵬隨同八大隊全體人員赴美，接受為期一年半B-24轟炸機的訓練，並於抗戰勝利前夕返抵國門，其間，因人事的更遞，他還很短暫的代理過大隊長的職務，回國後，八大隊駐紮在上海大場。應鵬、樂民一家團圓，渡過了一段快樂的時光，旋不久，他調升重慶空軍第五軍區的作戰處長。

1945年5月在美完訓後，擔任正駕駛機長的徐應鵬少校。（圖文：作者朱力揚提供）

1947年，徐應鵬夫人張樂民。（圖文：作者朱力揚提供）

1947年徐應鵬全家合影。（圖文：作者朱力揚提供）

1949年12月，因盧漢易幟，應鵬在昆明成為階下囚，而樂民卻早於一年前，攜同子女赴台。應鵬在被囚拘的一星期前，還在飛機上寫了一封家書，托人帶到台灣交給樂民。應鵬性情中人，短短的兩頁信紙，除了生動的描繪了和親友在重慶道別的依依之情以及逃離重慶的窘況，信中更表達了對愛妻的思念以及對子女的關懷。如同過去十多年戰亂的經驗，應鵬心中預盼著數周後將在台灣和家人重聚，但這一分別，卻長達26年。而這一紙烽火家書，就成為往後數十年家人思念的依憑。

另一方面，樂民和3名子女定居在新竹。而後，3名子女各自長大成人。長子並且步上了父親、舅舅以及姨父的後塵，進入了空軍官校，成為一名飛行員。退役後轉至華航，任民航機駕駛員。

應鵬被囚後，曾夥同三期的張俊位，以及一期的沈延世乘機逃離監獄；試圖在滇緬邊界和台灣空軍聯絡，然因事敗而再度入監。自此，應鵬就在昆明度過了26年的勞改生活，平日的工作就是做打碎礦石的苦工，一位抗戰空軍英雄，就這樣幾乎度過了下半生。

徐應鵬在被囚拘的一星期前，還在飛機上寫了一封家書。（圖文：作者朱力揚提供）

樂民吾妻如面，分別後已將兩星期了，但沒有見過您的來信，異常掛念。重慶是出乎意料的這麼快，我是前天（30）最後一架飛機離開白巿驛，去得很狼狽、很愴慌，這倒是意料中的事。離開白巿驛兩天前的晚上，特別進城一趟，為得是與新民辦一個移交，家裡全部的東西請他們接收，次日正是星期，他們清早6點鐘來送行，並且請吃小籠包子，這一番盛情我很受感動，臨別時我們依依不捨，還說「有空再進城」，我口中說「好的」，內心想「恐怕機會不再來，分別後不知何日再相見」。

姑媽從此可憐一人守此空樓了。據之鴻說：他將要找他的朋友來住。我的租約也交之鴻了，借的家俱全交給他們了，前後我交給姑媽20元，我30晨9時許起飛，因為人太多，不能攜行李，一向守規矩的我，當然也不能例外了，所以除皮包以外，兩手空空，一架飛機坐了80人，一個「慘」字。

當日降落新津，進城住大姨娘家，除路德夫婦外，都見著了，七妺帶著兩個孩子也在，同毛毛同榻異被，這才睡一夜好覺。因為…都是和衣而臥。大姨爹眼晴都失靈了，腦筋還清楚。次晨返新津待命。據說這次老頭子（蔣介石）對司座（空軍第五路晏玉琮司令）撤離時機不對，還有其他關係，非常震怒。

我現在已坐在去昆明的飛機上，去成立指揮所，因為這架飛機C-46098是孫克昌飛的，昆明飛後要飛回新竹，所以在一萬尺以上的高空寫這封信給您。手雖然冷，好似話仍舊說不完的。孩子們唸校否，漢章、亦民去台北否？一一在念中。房子問題解決否，我請周武倜帶50元給您，李梗將您買的麵也帶去了。來信可寄昆明空軍第26獨立中隊，蔣中隊長紹禹轉。再會，漢章亦民孩子們不另寫了，您的鵬。12月2日於飛機上。

（一周後，12月10日，盧漢易幟，徐應鵬成階下囚）

【未完待續，朱力揚專欄每周一刊出】