捨得捨得，能捨方能得，唯獨新生行政院長不能捨仍左右逢源，升官且發財，別人被關門又關窗，陳建仁院長享完高官權力後面厚祿痴痴等著他，門窗敞開通風又採光，真是職場特異勝利組也！其「烏腳病鼻祖」卓越終身成就獎已被知情人士打臉道聽途說，中研院留職留薪理由是他當過副總統，了不起不簡單，酬庸之意，那健在的歷任副總統焉得厚此薄彼，如果貪圖行政院補助，你來我往「互惠」豈不違反公務員服務法旋轉門條款？請考試院、監察院及廉政署盯緊點。

趕鴨子上架心不甘情不願，抑或半推半就「建仁就是矯情」，陳建仁千呼萬喚始點頭，閣揆定其一尊，眾閣員也尖叫聲中霸王上弓，在野與媒體點名欠罵的部會首長束之高「閣」慰留，閣揆「私德」尤讓坊間議論紛紛。

陳建仁當一任副總統，副總統向來沒聲音，他也不例外，兼任國家年金改革及總統府人權諮詢兩委員會召集人，應是大仁哥津津樂道唯二「建樹」，但搬開年改那顆造景奇頭，也砸到自己腳踝，羞辱式刪減公教退休養老與善終棺材本，缺德也侵害老人人權，因為大仁哥砍人年金不手軟，安慰共體時艱莫喊痛，他卻惜薪如命，捨不得殺金雞母取卵，死咬中研院特聘研究員49萬月薪不鬆口，怪不得願放棄副總統卸任禮遇只留特勤維護，原來禮遇金只值新台幣25萬，尚且按任期久暫支領，中研院高薪是領到蒙主寵召，像壽險廣告─「活的越久、領的越多」。

兩者對照，借調如走馬燈的大仁哥得了便宜又賣乖，沽名釣譽，要退休公教體時艱減薪，自個兒高俸捧緊緊，請問「時艱」過時了嗎？陳建仁學而優則仕，仕而不優則學，由學入仕易，由仕返學也易，政學兩棲來去自如，游刃有餘是個傳奇，民進黨黨齡淺，竟是行憲後空前的無黨籍副總統，沒諾貝爾醫學獎光環卻享泰斗地位，否則怎能出入中研院如進出廚房，一腳學術界，一腳政界，腳踏兩條船投機客，副總統禮遇、院長級與研究員間薪事狡兔三窟，白花花銀子人人愛，沒人嫌多，然而君子愛財取之有道，不義之才不可得道理陳揆該懂。

忝為天子一人之下卻是虛位，副總統擔任行政院長乃明降暗升，何況前副總統回鍋，賺到了不委屈，政務通吃的行政院，可是全國看得到的幾乎都管得到呢，如此權傾宰相，陳揆猶不捨中研院「虛位以待」那塊肥肉，宋太祖杯酒釋兵權，故李登輝總統相職削兵權，讓郝柏村「出將」入相，一級上將終身職，郝前院長甘犧牲上將換無任期閣揆，一生戎馬的郝柏村笨，借調「遊戲人生」的陳建仁聰明乎？表白政院是最後政務公職，不然呢？2024選總統沒份，政黨輪替與否恐也沒續任閣揆的份，大仁哥不過是蔡總統花轎迎娶新娘找的現成女婿罷了。

陳爸爸係國民黨高雄白派大老，威權時當高雄縣長，228受益者謊報受難者，身為虔誠天主教徒，行為會讓上帝瘋狂也令教宗汗顏。（作者為退休公務員）

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