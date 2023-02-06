返回台灣之前，我已經想好要做一組專題：去多拍些在台灣街頭巷尾的「新一代」大陸食品。什麼叫新一代呢？不同於從小看到大的山東饅頭、山東牛肉麵、還有四川菜雲南菜這些中餐廳，我想去找台灣最近幾年才出現的大陸食品（多數是在抖音爆火後出現）。

這些並不難找，熱心的朋友Ａ幫我拍攝了便利店賣的魔芋爽零食，熱心的朋友Ｂ拍給我台北市區的網紅酸菜魚店（需要排隊至少兩小時吧），我在夜市捕獲了兩家專門賣大陸零食的小攤販，李子柒螺螄粉一包130元台幣（29元人民幣），衛龍辣條一包39元台幣（9元人民幣），另外在家附近的超商和超市都看過數次魔芋爽的身影。

（對了，寫這篇文章時一位台灣小妹子告知，李子柒螺螄粉在觀光客眾多的地方可以賣到一包200台幣，大概折合人民幣40多元。下次回台好想去倒賣幾包。）

夜市的大陸零食攤。（作者提供）

夜市的大陸零食攤，魔芋爽是主打商品，老闆表示螺螄粉的銷量也頗不錯。夾娃娃機都有魔芋爽。

在我回台灣後沒幾天，台灣政相關單位就宣布「大陸的螺螄粉從來沒有准許進口，若有市售商品，就屬於走私或是虛報」，但消息一出，反而炒高了民眾的討論度。

近日友人回秉，禁螺螄粉後高雄夜市確實有「查抄」，但新北市的部分夜市還是能見到大陸零食攤和李子柒螺螄粉的身影——其實就是處於「有的地方政府會因政治表態而配合，有的地方政府根本懶得管」之各自為政。

有大陸朋友不解，大陸零食在台灣賣，那又怎樣，還是很多台灣人討厭大陸啊？不不不，對於在大陸的台灣人而言，「台灣人知道大陸零食」這種小事往往就讓人驚喜。

原因無他。猶記那年春節回台，周圍的人追著你問「中國是不是都是地溝油啊？你們去那裡吃什麼啊？」——很多如我這樣的在陸台灣人都經過滿臉尷尬地回答蠢問題的時代！

如今回台，能看見台灣小朋友毫無障礙地品嘗（其實我在大陸也沒吃過幾次）的衛龍魔芋爽和辣條，當然欣慰微笑、抱緊台灣朋友，「爾等終於明白了」！

啊，近年來，我們這些往返兩岸的台灣人所付出的溝通成本，越來越小。以前回台灣得跟人解釋何謂「牛叉」，如今台灣朋友會痛批自家老公「簡直是個傻叉」。

有台灣作家寫道，她曾問一票初中生們，最討厭班上哪種人？這幫台灣初中女生整齊劃一地回答——「綠、茶、婊」！

而今台灣年輕一代雖然對對岸抱持強烈偏見，但瞭解日增，兩岸用語、飲食、流行文化上趨同；大陸年輕一代則整體對台趨向一個「不關心，反正台灣跑不了」的淡漠。（《春節返台記》四之一）（郭雪筠/台北女孩看大陸）

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