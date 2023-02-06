在美國國防部證實發現中國高空氣球後，旋即引發美國白宮、國會，甚至全球媒體的高度關注。美國務卿布林肯更以主權受侵害、違反國際法為由，片面延期舉世矚目的北京之行。

美國稱這是「偵測氣球」，北京強調這是民用、科研的氣象氣球，其實本來都合理。舉世所有民用、科技衛星，本來都帶有不足外人道的偵測目的，實不足為奇，何況是一顆高空氣球。

尤其是，從地面到高空，大氣的成分、密度、溫度，甚至北太平洋的潮流，都會影響高空氣球的流向，遑論平流層也存在強烈對流運動，氣球不具方向舵，可以操作升降高低，但要對抗強烈對流操控方向，似乎極其困難。連前美國白宮國安顧問約翰波頓（John Robert Bolton）都懷疑，中方的間諜衛星會因攝影分辨率不夠，而需要派遣高空氣球？

美國強調「中國間諜氣球」入侵領空和蒐情，顯然已將問題上綱到國家安全層級，引發全美民眾的氣憤。民氣可用，擊落中國氣球，順勢延緩布林肯訪中，有助凝聚拜登聲望，一致對外，但美中關係下一步呢？

顯然，去年11月14日拜登和習近平在印尼峇里島高層會談，雙邊同意緩和緊張關係的結論，竟禁不起一顆高空氣球的測試？ 凸顯美中互信關係的嚴重脆弱？ 還是，布林肯訪中任務有變，拿不到預期中的成果，先藉「氣球事件」操作，刻意延期？更或是，美國內部有人不預期美中關係「緩和」過快，刻意為之？

根據去年印尼會談結論，布林肯此次訪北京，不只關係落實拜登和習近平會談強調避免美中衝突，設法重回穩定雙邊關係。預料將談及兩岸關係，烏克蘭戰爭，北韓情勢，甚至全球氣候變遷與糧食重大危機等，都是全球期待美中能夠化解的重大議題。竟然因為一顆高空氣球被迫「延遲」，這讓許多稍有國際事務常識的人驚訝不已，因為，就算是中方「間諜氣球」，布林肯不是更急需要訪中，要求中方當面交代清楚？給個說法？甚至，藉故做為討價還價的籌碼？

局勢發展，印證美中關係確實脆弱，下一步應如何解套？值得觀察。

（作者為前立法委員、陸委會特任副主委）海納百川》「氣球事件」風波 小題大作？ （張顯耀）

在美國國防部證實發現中國高空氣球後，旋即引發美國白宮、國會，甚至全球媒體的高度關注。美國務卿布林肯更以主權受侵害、違反國際法為由，片面延期舉世矚目的北京之行。

美國稱這是「偵測氣球」，北京強調這是民用、科研的氣象氣球，其實本來都合理。舉世所有民用、科技衛星，本來都帶有不足外人道的偵測目的，實不足為奇，何況是一顆高空氣球。

尤其是，從地面到高空，大氣的成分、密度、溫度，甚至北太平洋的潮流，都會影響高空氣球的流向，遑論平流層也存在強烈對流運動，氣球不具方向舵，可以操作升降高低，但要對抗強烈對流操控方向，似乎極其困難。連前美國白宮國安顧問約翰波頓（John Robert Bolton）都懷疑，中方的間諜衛星會因攝影分辨率不夠，而需要派遣高空氣球？

美國強調「中國間諜氣球」入侵領空和蒐情，顯然已將問題上綱到國家安全層級，引發全美民眾的氣憤。民氣可用，擊落中國氣球，順勢延緩布林肯訪中，有助凝聚拜登聲望，一致對外，但美中關係下一步呢？

顯然，去年11月14日拜登和習近平在印尼峇里島高層會談，雙邊同意緩和緊張關係的結論，竟禁不起一顆高空氣球的測試？ 凸顯美中互信關係的嚴重脆弱？ 還是，布林肯訪中任務有變，拿不到預期中的成果，先藉「氣球事件」操作，刻意延期？更或是，美國內部有人不預期美中關係「緩和」過快，刻意為之？

根據去年印尼會談結論，布林肯此次訪北京，不只關係落實拜登和習近平會談強調避免美中衝突，設法重回穩定雙邊關係。預料將談及兩岸關係，烏克蘭戰爭，北韓情勢，甚至全球氣候變遷與糧食重大危機等，都是全球期待美中能夠化解的重大議題。竟然因為一顆高空氣球被迫「延遲」，這讓許多稍有國際事務常識的人驚訝不已，因為，就算是中方「間諜氣球」，布林肯不是更急需要訪中，要求中方當面交代清楚？給個說法？甚至，藉故做為討價還價的籌碼？

局勢發展，印證美中關係確實脆弱，下一步應如何解套？值得觀察。

（作者為前立法委員、陸委會特任副主委）

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