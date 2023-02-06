郭正亮近日引「日經亞洲」的相關報導表示，習近平任用王滬寧擔任國師，將出台一國兩制的替代論述。「郭論」簡言之，即儘管美國在台灣問題上仍積極相逼，但北京有自己的步調，並展現戰略定力，不會往美國陷阱跳，「對武統台灣一點也不著急」。

原則上，此研判雖有點武斷但大致正確，但郭正亮似乎對一國兩制的替代論述頗有期待，我猜，其言下之意是認為「一國兩制台灣方案」將會朝向更寬鬆的論調發展。關於此，頗有斟酌空間，很值得深入探索，而我覺得郭正亮可能有點掉進「習近平盲點」。

習近平盲點，即就算他想做也做不到的事。

我曾說，在美方於台海刻意生波的這幾年，維持兩岸和平的不是別人，就是習近平。事實上，北京對解決台灣問題本來就不急，中南海知道隨著時間的推進，中美實力消長會趨於明朗，一旦進入明確的反轉點，再解決台灣問題就事半功倍，對大陸的發展勢頭也不會造成過大的影響。

只是，此屬理性的論點，最美好的預估，但世事從未遵循理性的方向線性發展。

急與不急，不能完全看習近平的個人意志與理性辯證，因為美國人當然知道中國不急，所以才會頻頻出招讓局勢產生變數，以扭轉頹勢。

關於此，郭正亮與熟悉兩岸問題的人也都比常人清醒，所謂「修昔底德陷阱」，就是美方在焦慮中產生的自我實現之預言，論「氣長」，美不如中，因此必須積極應對，頻頻出招，誘使中方出錯，自己才有勝機。

當然，中方對此也了然於胸，不願隨美方起舞，展現在外的，即所謂「戰略定力」，「你打你的，我打我的」，以圍棋概念與美方博弈。

然而，重點是，美方的積極攻勢，無可能全無效果，目測可見的效果，即大陸民眾的積怨，人們開始對「戰略定力」產生懷疑，對此，習近平不能無視人民魯直的反應，高估社會的耐心，勢必要有所作為，在兩岸問題上有所推進，才不會遭「戰略定力」反噬。

定力要受變數考驗，論緩急，台灣問題有三個變數：北京不急，華盛頓急，這是第一個變數；習不急，人民急，這是第二個變數；台灣相對不急，大陸相對急，這是第三個變數。

問題便在於，在三個變數的相互作用下，「一國兩制台灣方案」會改變性質，或只是改變「說詞」，好讓陸方推進統一進程？

既然大家都是明白人，那明人就不說暗話：郭正亮顯然不能接受一國兩制，因此期待北京在統一方案上理性退讓，為和平談判鋪紅毯，以消弭美國猴急出招下所可能產生的引戰風險。

個人猜測，不知正確與否：郭希望看到的是「法理一國，實質兩國」的發展。也就是在一個中國的法理框架下，中華民國可在外交，軍事，政治上保持最大程度的自主性，讓台灣在國際社會上保持甚至擴增活動空間，簡言之就是接近「邦聯」的概念。

此外，郭也認識到張亞中的「一中三憲」大陸不會接受，但並沒有言明自己心中對法理問題的最佳方案。

我的疑問，白話說，如果統一促成了「實質兩國」，那北京是自找麻煩，邏輯是：既然北京不急，何須急著推動一個「實質兩國」的統一結果？就算此途徑容或能在短期內抵銷美方的攻勢，但後患無窮，這種統一後的台灣問題將遠比香港問題棘手百倍。

而且，此途在台灣恐怕也過不了關，因為「邦聯」可迅速被污名化成「附庸國」，一句話就覆蓋了構想原初的美意，也將現實主義打入深淵。

再者，既然台灣在中美心中最主要的戰略價值是地理位置，北京如何對其人民交代「要統一，解放軍就不能進駐台灣」？「要統一，就是要讓台灣加入聯合國（或其下屬組織）」？

三者，如果統一僅是實現名義上的一國，北京如何對其人民交代「要統一，就不能有『台版國安法』」？「要統一，就得讓台灣人在民族認同上自外於中國」？

換言之，「一國兩制台灣方案」即便會有所調整，也不可能出現接近邦聯概念的質變，因為這會讓中共遭人民唾棄。

不過，若不是邦聯，而是像美國那般的聯邦體制，或許有討論空間。

事實上，一國兩制是不是聯邦制，台灣內部也討論很久了，這個問題其實最終也無法理性討論，因為即便台灣有人提出美國聯邦制式的「一國兩制」，最終都成了「信任不信任北京」的問題，當問題導向「唯心主義放中間，理性與現實放兩邊」，那就無解。

說到底，想理性謀求兩岸最佳解，雙方都得排除各自社會裡的激進主義，關於此，大陸勉強還做得到，但台灣做得到嗎？

有效遏制台灣社會激進主義的前提是，排除美國的深度介入。這個若做不到，寄希望於台灣人民自主認清現實是不切實際的。就算選民下架了民進黨，激進主義的幽靈仍會纏著新領導人不放，而我們最多只會得出另一個馬英九，甚至比馬還等而下之的庸懦之主。

當然，我們也可將綠營義和團都拋在一旁，理性討論聯邦制的可能，並努力訴諸於廣大的台灣人民，但這也有前提，即站在習近平的立場思考論述的可能性，且不能排除在習的處境裡也包含了大陸人民的意向，否則會落入「習近平盲點」而不自知。

從現實主義出發，武統與和統其實都是假議題，因為歷史斑斑可考，真實的狀況往往是「以和相勸」與「以武相逼」齊頭並進，才有可能促成統一，我們不妨以「逼統」概述此實況。

聯邦制也有很多樣態，但就算是最貼合台灣現實的聯邦制，要在島內形成共識的機率也不高，因為美國不會允許兩岸以聯邦制統一，以致親美派無論藍綠，也就不敢吭氣。然而，我們可以表列自己想要的聯邦制，如國軍改為美式州兵（國民警衛隊）；如廢除憲法，但在不牴觸大陸憲法的前提下維持現行法律等等，在一個中國原則下進入兩岸政治談判。

怎麼表列都可以，重點是台灣內部要有行動，要有人倡議，社會要願意討論，然後才談得上將大陸的立場納入檢討，而不是自說自話。行動的主旨是為了和平解決問題，討論要有效，也才不會偏離主旨。

有效的討論，不是只有排除台獨，還要排除華獨（即兩個中國論），否則就會碰到「習近平盲點」，因為一國兩制台灣方案無論怎麼改，都不可能接受台獨與華獨。愈是有效的討論與方案，就愈能幫助習近平減少「以武相逼」的壓力，並將「以和相勸」放在首位，台灣被逼統的感覺就愈少，和平的可能性就愈大。

想保護中華民國，又避免落入「兩個中國」的方法也不是沒有，只是親美畏綠的中國國民黨庸懦無能不敢提出而已。而我猜，這方法最終是由北京提出，而不是台灣。

現在的問題是，台灣沒人敢表列「台灣方案」，以致坐等大陸提出「台灣方案」。須知，大陸當局一旦定案了自己的台灣方案，接受台灣方面的方案空間就愈小。北京有可能會逼美國推動兩岸政治談判，但不要幻想北京會接受美國介入談判過程。

台灣要有對美國說不的勇氣，才談得上自主性，也才能得出有意義的兩岸政治談判，否則談判只是拖時間的幌子，讓習近平挺不住「以武相逼」的內部壓力。

不要以為習近平定調的政策就不會改變，突然結束「動態清零」就是最現成的例子，而無論怎麼解讀這個政策轉彎，都脫離不了大陸人民的意向。

任何政府都有其「民意壓力鍋」，若不釋放壓力就會被壓垮，在中國大陸，同樣也有大大小小的民意壓力鍋，而在美國的作妖下，台灣問題已是個愈來愈膨脹的壓力，如果我們不主動想出對策釋放此壓力，習近平的和統政策也不是沒有一夜反轉的可能。

因此我們要特別留意迴避「習近平盲點」，才不至於誤判局勢，急或不急統，不能只以習近平的個人意志作為指標。不能低估美國狗急跳牆的爆衝力，北京的戰略定力也有其臨界點，若挺不住而被迫釋放壓力，缺乏對策的台灣就別怨屆時倒大楣。

台灣這邊若視談判為拖時間，那就社會不必思考了，畢竟不想統的藉口多得是，不過，一旦進入談判階段，就是接近攤牌時刻，拖的後果就是統得更快。怕就怕北京就算拋出了「邦聯制」，台灣也不接受，那除了逼人選擇武統，還能有什麼其他結果？

誠然，大陸也有不少人認為，從經濟發展著眼，統一不能急，反正台灣不敢宣布獨立，島嶼也跑不掉，等中美國力反轉再統不遲。不過，這看似理性的論點其實也脫離了現實，因為美國最怕的不是急統論，而是緩統論，你愈想慢慢來，他就愈逼你慢不下來。

美國為自己爭取時間的方式，就是壓縮中國的時間，這才是北京正面對的現實，而所謂「戰略定力」勢必要有靈活性，方能讓美方的攻勢適得其反，同時釋放內部壓力，因此統一不能只算經濟帳，不會有「準備周全再統」這回事兒。

一切都在動態發展，沒有任何人的個人意志能作為行動緩急的絕對指標，就算是習近平，也有他的極限。（作者為自由撰稿者）

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