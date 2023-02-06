麥卡錫若執意來台，恐讓全民做噩夢！畢竟如何讓台海和平已成為全民「保台」最大共識。「避戰」都來不及，怎可能迎合美方提油救火製造區域緊張？面對麥卡錫來與不來的鬧劇，已讓台灣民眾看清美國嘴臉。

麥卡錫訪台一切後果誰來承擔？總不會又要企圖甩鍋給台灣民眾來共擔風險，這是哪門子對台灣人民有利？全都是迎合正要選舉者們有利的議題設定框架，著實驗證台海情勢日漸緊張，暴露這些人只在乎台灣，根本不在乎台灣人。

針對美國新任眾議院議長麥卡錫可能於今年春季來台灣的消息，麥卡錫則回應媒體有關北京警告他不要訪問台灣的問題時，簡單說一句：「我不認為中國能命令我能去哪裡。」 難道忘記去年8月時任民主黨籍議長裴洛西來台後，解放軍舉行大規模環台軍事演習，升高區域緊張。美國承擔什麼代價？

裴洛西姿意妄為的台灣行，最終爛攤子留給台灣人，自己拍拍屁股快閃走人。在台海緊張升溫形勢下牽動了兵役延長倡議討論最佳時機，不知麥卡錫若再來加溫台海區域軍事緊張，這下兵役又要延長多久才符合「軍事對抗」現狀？在「軍事對抗」架構下，恐這一切「保台」代價都要台灣青年世代來承擔。要怪就怪無良政客不斷激化台海矛盾問題，導致台灣青年無法迴避要上戰場的事實。

蔡英文總不能一直跳針提到「備戰」論點，卻悖離實際「對抗」實力懸殊。根據美國防部發布的「中國軍力報告書」，早已明確揭示中國跨海戰力，具備攻克台灣的實力，但「攻台」是政治問題不是軍事問題，因為一切「攻台」考量的是與美國後續的對抗。

所以，不用懷疑美方要求台灣延長兵役的精打細算，因為真正要形成戰力需一年以上役期，而要執行揹負作戰任務，則必須要一年半以上役期。若按照「中國軍力報告書」全面分析，可以判斷美方一定是要求台灣延長兵役改為兩年役期。所以不得不懷疑麥卡錫若執意來台就是加溫台海情勢，變相施壓再延長兵役，蔡英文準備好再延長役期？

從美軍軍事評估觀察，可以看見對於蔡政府荒唐不公兵役改革全看在眼裡，最怕台灣只有嘴炮實力，導致擔憂會拖美軍後腿。畢竟從民進黨年輕人只想高喊「抗中保台」靠美，四月軍訓役已讓「抗中保台」最大的矛盾直接漏餡。

最終，要維持台海和平穩定的現狀，就不要低估北京堅決反對「台獨分裂行徑和外部勢力干涉」的決心。面對「後果自負」的警示，若真有事台灣民眾絕對無法原諒麥卡錫執意來台，陷人民於戰火，如任其發展，後果不堪設想，最終真會驗證美國人根本不在乎台灣人的死活。（作者為台北大學公共行政暨政策博士）

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