一個林智堅、兩本碩士論文，坑砸了三位指導教授（賀姓指導教授/中華大學、李姓指導教授/台大，以及陳明通），四個口考委員，兩個研究所的碩士在職專班（科技管理研究所/中華大學、國家發展研究所/台大）。此等悲哀至極的「二屍多命」，時任研究所的所長們，難道可以完全不必負責？

核依教育部制訂的「學位論文品保機制」，第二點：「未妥善處理學術自律之系所，應調減招生名額」；第四點：「應揭露以『特殊條件』遴聘口試委員的原則，以及人數比例；第五點：「應課責學位論文指導教授，以及『所屬系所』」。綜此，所長/主任既身為所/學系的負責人，當然就應一併負起責任。

尤其，口試委員係由所長/主任遴選聘任，法規清楚明訂：「學位考試委員，『應』對修讀碩博士學位學生之研究領域有專門研究」，但私相授受的「親友團」口委名單漫天飛舞，使「研究所」劣化成病媒孳生的猖狂「菸酒所」！因此，本次如果不是因為林智堅、鄭文燦等案，賴清德哪有可能會在就任民進黨主席時，將「徹底解決學倫問題」列為黨務革新首務？

尤有甚者，違逆「學術倫理」的糜爛師生關係，也讓滿嘴油膩的指導教授，樂於自我閹割，直接任由學生「自己找口試委員」，而一舉潰堤沖毀「應由指導教授提供口試委員參考名單予系所遴選聘任」的法律規定。

教育為立國之本，士大夫之無恥，是謂國恥。當「政府養套、學者為奶趴」，而使知識分子弱化成知識販子，當學術倫理遇上成群結黨的「學位販子」時，在「無子化」之前，台灣或恐已先一步地「無恥化」！

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