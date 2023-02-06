民進黨內閣改組完成，除了蘇下陳上之外，最受人矚目的當是幾位卸任或未選上縣市長的閣員，其中不管是總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、內政部長林右昌都在政界打滾多年，對於穩固後小英時代的政局及穩固流失的民心必有所助益。但在這波看似向選民展現自我檢討的「溫暖內閣」中，卻又有人立刻露出馬腳，不見自省。

去年代表民進黨參選花蓮縣長、如今回任總統府發言人的Kolas Yotaka，在確定入閣後，為消弭「為何不蹲點花蓮選立委」的質疑，出面表示其因具原住民身分，不能參選區域立委。同時她也表示自己在擔任不分區立委時曾提案希望廢止相關規定，認為這是「政治上的種族隔離」，希望能修法取得公平，細究其發言，Kolas又回到多數民進黨官員「我都沒錯」的高傲論調，實在令人搖頭。

回到2004年通過立委選制、選區變革的憲法修正案，為了保障原住民生存發展，特將原住民選區以平地、山地原住民劃分，選制不以區域而以「身分」劃分。相對於一般區域立委需面臨嚴格的「人口分配席次制」，選舉人分別約20萬上下的2個原住民選區，均各分配到3席立委，已大幅度保障原住民參政權。另一方面，原住民在國家發展政策上更相對受到重視，許多社福政策及教育、經濟政策也都對具有原住民身分者較為禮遇，如今Kolas不討論政府對於原住民的照顧，反而覺得參政權被剝奪，真是可笑至極！

另一方面，翻開選舉資料來看，目前3席平地原住民分別是國民黨籍的鄭天財（花蓮阿美族）、廖國棟（台東阿美族）及民進黨籍的陳瑩（台東卑南族），3人的主要票倉也都是其出身區域。從2020大選的資料顯示，花蓮縣平地原住民有效票數27752，得票最高的是鄭天財16547，其他兩人於花蓮縣約共拿下5500餘票，而該次選舉當選門檻為廖國棟的23255票。如果Kolas真有心經營，為何不能藉由這次參選深耕花蓮平地原住民？只能說，民進黨沒有兩席平地原住民選區的空間，所以Kolas選擇放棄！

明明是選舉算計，卻要硬扯「政治上的種族隔離」，究竟是什麼神邏輯？而其主張所謂提案修改選罷法更是不知所云，難道非原住民者可以去選原住民選區？制度訂定必有其時代背景，Kolas身為總統府發言人非但不謹言慎行，反而用時下流行的「九天玄女哏」譁眾取寵、以自我為中心本位思考，繼當初的酒駕爭議後現在又如此狂言，使人難以接受，也更讓民眾看清楚民進黨所謂的檢討，不過是假哭演戲、博取同情罷了！（作者為台北市青年聯合會理事長）

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