2022九合一大選民進黨敗選檢討「抗中保台」論述的效果，賴清德認為蔡英文「抗中保台」路線需要檢討，他提出「和平保台」，在參選民進黨主席政見發表會中提出了「和平保台」主張，引起民進黨黨內及外界議論，認為賴是否能開創有別於蔡的情況？「和平保台」能否展現出賴清德兩岸政策主張的務實性？

沒隔多久，賴清德主席便展現他真實的面目，他反而比蔡英文政府更加的危險，仍不改扣紅帽子的慣性，他提「和平保台」恐怕只是對外界和選民的一種選舉策略而已。

例如日前陸委會放行金門縣長陳福海等人赴廈門會晤國台辦主任宋濤，後爭取到金門酒廠在內63家台企產品輸陸解禁，這本是好事一樁，也是落實和平保台。但民進黨在賴清德主席指示下卻連發二篇新聞稿痛批國民黨前主席洪秀柱、國民黨籍立委陳玉珍廈門行是「朝共」，顯然與蔡總統之府院方立場不同。試問，今天去廈門為的是什麽？難道不是為了台灣人民嗎？賴主席打臉蔡總統陳內閣，誰才是真正的抗中保台呢？

準備要代表民進黨參選2024總統大位的賴清德，一件事就讓他現出原形，顯然他主張和中保台是騙取美日等國放心及安台灣選民渴望和平發展的心，賴清德的躁進缺點完全展露無遺。

事實上，以務實台獨工作者自稱的賴清德，和平保台只是選舉策略，試想台獨如何保台？他主張和平保台只是把和平當成工具，而非真心追求和平，某種程度上，蔡英文還比賴清德真實；國民黨同樣也主張和平保台，運用九二共識、中華民國憲法與增修條文及黨章黨綱來確保台灣安全，這種把和平當最終目的的論述才是一以貫之的和平保台。

總之，賴清德主張和平保台值得肯定，也深信賴清德主席愛台灣的初心，然而和平究竟是手段工具？還是最終目的？顯然賴清德的和平保台與國民黨的和平保台是不一樣的，更期許民進黨在賴清德主席的帶領下能夠就事論事，不要逢中必反，只要對台灣有利，朝野各黨就同心朝向這個方向邁進。（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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