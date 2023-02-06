針對所謂「中國」如何「征服他國」，並讓他國與漢族以外的民族也成為「『中國』的一部分」，據悉，號稱史學泰斗、中研院院士的杜正勝透過史學方法來分析爬梳「『中國』擴張模式的3步驟」，得出的結論分別是「征服」、「治理」與「文化改造」。杜正勝表示，中國大陸也正用這些步驟對待維吾爾族與藏人等，若台灣和中國大陸統一，「即使簽署和平協議，台灣也會面臨『同樣命運』」云云，並評估中國大陸屆時會對台灣所施行的策略最重要的即是「思想改造」。

暫且不論政治人文領域的思維邏輯辯證，本來就與理工科學的工程師邏輯不同，亦即，只要是「能言之成理」即可「自成一家之言」，而這也是人文領域原本就所具有的多元包容特色之一。在清楚定義之後，再回頭檢視一下杜院士的「研究邏輯」，諸如他在中研院史語所期刊《古今論衡》所發表的所謂重磅論文「中國的形成」，乃至是歸納出文化改造才是重中之重；他強調，人類的觀念、思想都可經改造，經兩代、三代之後，居民就會遺忘自身原有的歷史文化，進而成為所謂「中國人」。

坦白說，杜先生此際「橫看成嶺、側成峰」的不同角度當然「非常正常」。然而，暫不論杜正勝有無既定刻板的意識形態與有色眼鏡，乃至是暫時拋開筆者與杜先生對「中國一詞」的定義與期許不同，甚至現在的民進黨中央政府亦就是在進行「同樣『去中化』的『思想改造工程』」不說，其一席「即使簽署和平協議，台灣也會面臨同樣命運」的中文邏輯則顯然大有貓膩，與刻意無病呻吟的強烈嫌疑之處。

一來，杜先生並沒有誠實的講述「就在出現同樣命運」之前，台灣因自身各種應對方式，所可能出現的不同程度、範圍的人民生命財產損失評估，二來，一個充滿弔詭又帶點無奈的文義即是，既然台灣無論如何努力，唯最終的命運「都肯定仍是『被征服』」的進入所謂「中國擴張模式3步驟」的話，那麼，執政黨乃至是領導人又究竟該如何盡最大可能，來爭取台灣最大的福祉利益與人民的生命財產安全呢？直言之，杜正勝就只是為賦新詞強說愁罷了。

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