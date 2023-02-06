新內閣上任，各界並未寄以厚望。這次改組的導因是民進黨地方公職選舉慘敗，總要有人負責，蔡英文總統辭去黨主席是遵循慣例，而各方矛頭進一步指向行政院長蘇貞昌，他終於心不甘情不願地下台了。陳建仁組閣，外界多認為他只是「入閣」，實際上的最高行政首長是蔡英文。她主要關懷的是敗選後剩下的1年多任期不要變成跛腳鴨，而內閣的主要任務則是為民進黨贏回民心，使其不要在明年1月的總統與立法委員選舉中再慘敗。

然而，國家當前面對的內內外外挑戰日益嚴峻，長久以來所積累的問題日趨深重，新挑戰必須強力以對，老問題必須積極處理，否則可能新疾上身而又痼疾惡化，變得更加體弱多病。新內閣如果只是領導人避免跛腳用的拐杖，或是執政黨的選戰機器，而沒有迎戰挑戰和解決難題的氣魄與方略，就有虧最高行政機關的職守，將陷國家於危殆難局中。

新內閣面對的新挑戰雖可大體臆測，但尚未具體呈現，可暫且不細論；但既存的問題昭昭在目，除非刻意迴避，否則明晰可察。這些老問題存在多時，在民進黨全面執政之後加速惡化。這主要是因為主政者基於選票考量，或是由於政策偏誤，甚至只因畏難苟安，而不去面對問題，致使其日益惡化。

新內閣第一件大事是將超收的部分賦稅普發現金6000元。這是不吃力而討好的事，所以蘇內閣爽快宣布政策，陳內閣扮演聖誕老人。在官民皆歡的背後，其實是政府財政狀況日益艱困的窘境。舉債金額年年攀升，不計每年償還的本金，光利息支出每年就超過1000億元。依據財政部國債鐘資訊，迄去年底止，不包括自償性債務，中央與地方債務合計6兆5000億餘元，平均每人負擔27.52萬元，尚未包括已編列預算而尚未發行之債務，將來實際數額遠高於此，另有政府社會保險給付義務等各項未來或有給付責任。依行政院估計，截至去年6月底共計18兆1200億餘元，其中最高的勞保已達10兆8000億餘元。

民進黨政府又愛取巧，在高額舉債之外，又大編特別預算，包括：前瞻基礎建設計畫四期特別預算、新式戰機採購特別預算、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算、海空戰力提升計畫採購特別預算。最近6年中央政府所編列之舉借債務預算合共2兆7000億餘元，政府帳面負債雖只6兆5000億餘元，加計有給付責任負債18兆1200億餘元，則政府債務總數將超過24兆6000億餘元，平均每人負債106萬餘元。新內閣執政頂多1年3個多月，不可能在減債上有所作為，但千萬拜託不要再濫肆開支，更不要為了選票而編列取悅性預算。

政府去年稅收超徵，一部分拿來發現金，一部分拿來貼補台電、中油的鉅額虧損。兩家國營企業奉命吸收能源漲價，去年累積虧損破4500億，雙雙創下史上最高虧損紀錄。油電不隨成本高攀而漲，政府拿全民的錢補貼，還負債累累，這完全是選舉算盤打出來的畸形現象。油電漲價影響廣泛，確應慎重，但新內閣至少應將其價格調至適度反映發電成本，否則是貼補無底洞，且嚴重扭曲價格機能。

國營事業因承擔政策性任務而虧損嚴重，勞保基金缺口同樣驚人，最快將在2028年破產。儘管政府4年來撥補超過千億元，仍難補鉅額黑洞，這回超徵稅收也撥補。蔡政府改革年金，只挑反彈力道及對執政黨選票影響較小的軍公教下手，其實問題更嚴峻的是勞保基金，但都不去面對。估計勞動基金虧損已超過5000多億，國保基金、退撫基金耶嚴重虧損，但同樣擔憂選票流失而迴避。

然而，這些基金的虧損一年比一年多，破產時日愈益迫近，越晚調整破口越大，未來處理起來勢必更加棘手。政府債務、油電價格亦然，越是推遲不決，將來越是難解。新內閣如果又是專挑軟柿子吃，而不願啃硬骨頭，則未來政府面對的難題將越來越大，民眾的日子也將越來越難過。（作者為資深媒體人）

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