生為中華民國國民，也明知中華民國承認雙重國籍，卻放著大把承認雙重國籍的移民國家選項不選，入籍只承認單一國籍的新加坡國，不惜放棄中華民國國籍。

N年後的2022年，為了議論台灣政治，宣稱自己已放棄新加坡國籍，恢復中華民國國籍，並高調在替民進黨助選。2023年卻自爆他直到該年1月才放棄新加坡籍，助選期間應仍具有新加坡身分。遭台北市議員徐巧芯質疑「去年到處幫民進黨去年的時候還是外國人？」「根據選罷法規定，外國人助選要罰。」

這，就是本文談論的主角，前聯電董事長，「前新加坡人」，未來不知會是哪國人的曹興誠。

依據《公職人員選舉罷免法》第56條規定，政黨及任何人，不得邀請外國人民、大陸地區人民或香港、澳門居民為第45條各款之行為，也就是不得助選，違者處50萬以上罰款，且可按次連續處罰。眾所皆知，過去半年曹興誠助選罄竹難書，參與過的活動更包含「為阿中部長說幾句公道話」記者會（與陳時中共同舉辦）、受邀參加「美好的台灣」演講（蔡其昌出席表示歡迎），受邀情事非常明確，邀請單位具嚴重違反《公職人員選舉罷免法》嫌疑。

除此之外，曹興誠現在臉書曬出新加坡國籍放棄證明書，並批評國民黨徐巧芯、孫大千等人集體惡意誹謗，非常奇怪，如果真有誹謗，那上法院控告就好，「臉書控告」又算什麼？不敢訴諸真正的法律途徑，真給人濃濃心虛之感。

當然，曹興誠的支持者現在拿去年9月曹興誠宣布已回復中華民國國籍說嘴，強調他以本國國民身分助選合法，姑且不論雙重國籍可否助選，在新加坡不承認雙重國籍的情況下，曹興誠疑似違反新加坡法律數月之久。一個人疑似不能效忠自己國家，遵守國家法律，那現在來向另一個國家頻送秋波，煽動另一國國民窮兵黷武，值得信賴嗎？當然不值得。

曹興誠的荒謬，在於他過往的行為，已顯示他具不忠誠及投機之強烈嫌疑，卻又大放厥詞，既無說服力又惹人生厭。去年9月他曾承諾要捐30億給灣國防，請問捐去哪裡了？

無論如何，曹興誠接下來一定徹底宣稱他只剩中華民國國籍，又繼續高唱他的抗中保台窮兵黷武怪論，然而在他30億捐款徹底落實，公布帳目，且受社會公認這些項目有意義之前，這人對灣社會的建言完全不值得參考。人無信不立，這個滿口指摘別人不忠於台灣的人，自己先是拋棄了祖國中華民國投靠新加坡，然後又以新加坡人的身分對台灣提出不負責任的建議，接著更疑似背叛新加坡、違反新加坡法律而擁有雙重國籍。這人連基本做人資格都有爭議，夸夸而言愛台、忠誠，不過令人齒冷。（作者為網路媒體工作者）

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