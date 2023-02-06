隨著中共20大閉幕及兩岸疫情逐步解封，兩岸交流有急劇升溫跡象，大陸在春節前夕主動提出擴大直航航點是徵兆。在民進黨悄然轉變「抗中保台」為「和平保台」之際，國民黨執政的縣市何不扮演農漁民馬前卒，挺進大陸尋商機，為農漁民解3年來「錢進不來，貨出不去」的困境？

國民黨立委陳玉珍去年底及農曆年前兩度赴廈門，就金酒解禁與大陸溝通，並探討小三通專案復航計畫，可視為2023年兩岸第一波試水溫。畢竟中共國台辦正副首長剛換人，首次交手也見證了宋濤及潘賢掌的劍及履及。無疑的，擴大兩岸交流將是大陸國家主席習近平今年賦予對台工作的第一要務，今年又逢「辜汪會談」30周年，擴大兩岸交流此其時矣。

北京今年對台工作將以兩岸交流正常化及常態化為重點，這也是開放國門及解封疫情的必然，更是實踐20大習近平所說：「致力促進兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸同胞心靈契合」的契機。國台辦主任宋濤不僅著墨民間交流，更點到官方協商，只不過民進黨反對「一中原則」和「九二共識」，門檻難跨越就談不上交流，卻無礙縣市長點火，開啟互惠交流。

馬政府時期兩岸地方交流已樹立典範，不少是民進黨縣市長所貢獻的。如2011年高雄市長陳菊率先在市府成立「兩岸小組」，更說：「面對中國崛起，高雄市應以不卑不亢態度，互相了解，對兩岸交流一貫主張平等、互惠、對等、尊嚴立場。」當時，現任陸委會主委邱太三及甫卸任國安局長的陳明通都是遴聘的小組成員。

陳菊開啟先河並為高雄世運、亞太城市高峰會先後赴陸參訪，還與時任國台辦主任張志軍會談，為地方政府赴陸交流建立模式，隨後雲林縣長蘇治芬、台南市長蘇煥智也登陸，為農漁民請命，2014年九合一民進黨大勝後，更鼓勵執政縣市仿高雄設「兩岸小組」，透過聯合治理平台分享經驗。

8年後九合一選舉風水輪流轉。想當年民進黨也曾在兩岸風生水起，如今對國民黨執政縣市應帶來啟發。行政院內閣改組後，李大維、邱太三分掌海陸兩會，相對「知中」且務實，雖然小三通專案常態化繼續實施被批原地踏步，但預料節奏會加快，且隨著交通部提出今年力拚600萬旅客來台，其中100萬鎖定陸客，預料下半年陸客觀光、陸生、專業人士來台都可能放寬。

春江水暖鴨先知。國民黨執政縣市已獲新民意授權，應及早啟動兩岸交流。無黨籍的金門縣長陳福海和藍營立委陳玉珍解決了金酒輸陸遭禁及小三通的問題，亟盼金門經濟早點復甦；台灣去年不少大宗農漁產品遭禁，農漁民叫苦連天，農漁縣市首長也該早日行動了。國民黨何不趁副主席夏立言8日的大陸行，開始推動執政縣市長赴陸交流，早日籌謀策畫，為台灣經濟帶來實利。

（作者為資深媒體人）