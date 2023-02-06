今年春節年假超長，被蔡政府引為德政。特別的是，台電提醒民眾，如果年假期間要出門，家中沒人，最好先拔掉家中電源插座，以免電壓過高、損壞電器。

這是台電史上首次做此聲明。或許是因為近年來台電屢遭民眾抱怨，家中電器非常容易故障，懷疑是因為電力不足、台電經常性啟動降壓、降頻措施，稀釋供電好讓電變多所造成的後遺症，所以台電今年春節才特地做此提醒。

不過，想必台電因此被長官K了，因為有電力專家指出，台電之所以要提醒民眾，是因為近年來風光發電占比提高，電力結構不穩，如果春節離家出遊的人太多，預期需電量少，會造成電壓升高，所以民眾最好拔掉插頭。

全力鼓吹風光發電的蔡政府，當然聽了會不爽，於是台電趕緊出馬解釋說，不是這樣啦，春節電壓偏高是因為負載低，跟風光發電量滲透率增加沒有關係的啦。台電還說，會盡力讓系統電壓維持在標準範圍內云云。

問題是，春節年年有，沒疫情時，國人春節出國旅行者眾，不在家的時間一樣很長，用電需求也會降低，但過去台電只提醒關機，今年特別好心提醒要拔插頭，還加了一句「電壓升高」，為什麼？當然是因為風光綠電滲透率提高的緣故啊。

根據台電資訊，2022年台灣再生能源（以風光為主）的發電量達200.76億度電，占全年8%，創下歷史新高。大年初四，風光電力的滲透率更高達31.21%，相當於每3度電中就有近1度是綠電。滲透率是指瞬間風光發電量占所有發電量的比率，這個比率隨時都會改變，非常不穩定。

蔡政府上任以來，用電旺季台電動輒啟動降壓降頻以增加供電，早已不是秘密。當供電出現橘色燈號，台電就可以進行降壓降頻，從原本的電壓是110伏特、頻率是60赫茲，最低能降到107伏特、59.8赫茲，如此即可增加3%的供電量，好讓更多用有電可用；然而，電壓不穩容易造成設備故障，若超過對電壓變動敏感的科技產業所能承受，會對投資意願造成負面影響。

隨著風光綠電發電占比提高，與電力系統不匹配的情況就會越來越嚴重。太陽光電以11:00～15:00的發電情形最佳，但台電系統冬季期間尖峰用電是在每天晚上18:30～19:30左右，此時太陽光電已經完全無法發電，所以無法配合冬季期間尖峰用電需求。風力發電的問題則是旺季在是冬天，夏季發電量極低，這跟台電夏季尖峰負載需求也不匹配。這個問題美花部長有解決方案嗎？

長期以來，外界對蔡政府電力政策討論最多的是缺電問題，隨著綠電比逐年升高，似乎可解決廢核後電力不足的困境，然而缺乏配套措施，如儲能不足、綠電業者未擔負平衡電網的責任等，卻會造成新的問題。因為風光電力都屬於間歇性電力，具有不穩定性及不可預測性，一會有、一會沒；一會多、一會少，完全是看天候臉色，併網後對電力調度與電網運轉形成很大的挑戰，包括系統頻率不穩定、區域電網電壓變動過大，甚至輸電線路壅塞、區域電網電壓不穩定，影響供電可靠度。

蔡政府一直大內宣綠電占比提高了，但是過個年大家卻得拔插頭，這也未免太遜了吧！

（作者為資深媒體人）