副總統賴清德就任民進黨黨主席時，強調第一項革新是杜絕黑金與徹底解決學倫問題。結果碰上子弟兵、捲入賄選疑雲的台南議長邱莉莉與副議長林志展，重重提起輕輕放下；面對「小英男孩」林智堅戰清白已被教育部打臉，賴更是一聲不響，這樣的改革決心已淪為空包彈。

賴清德以高達99.65%得票率接掌民進黨主席，甫上任就高調宣示推動「1使命、2任務、4革新」，革新首務是解決黑金與學倫問題。這兩大問題是民進黨九合一敗選主因，也是賴挑戰總統大位的絆腳石，偏偏黑金與學倫牽扯自己子弟兵與小英男孩，改革決心根本喊爽的。

台南市是賴清德的政治本命區，88槍擊案迄今仍未真相大白，正副議長賄選案因黑金介入鬧得沸沸揚揚，邱莉莉與林志展被檢方諭令交保，兩人為平息黨內檢討聲浪自請停權處分。賴主持第一次中執會，順勢將2人移送中評會做停權處分，不敢斷然開鍘，因大選還得靠子弟兵幫忙。

更棘手的是學倫問題。林智堅從中華大學、台大碩士論文遭認定抄襲，雙學位被撤銷向教育部提出訴願，中華大學一案被教育部駁回訴願，還狠狠打臉指「一般研究基礎能力及理解上，有相當不足之處！」如今林智堅連控告舉發人、新科立委王鴻薇加重誹謗也吃敗仗，亦即教育部與法務部共同驗證他就是草包。

林智堅戰清白接連吃敗仗，愈戰對民進黨的傷害愈大，賴清德迄今沒有發表任何談話，更不敢開鍘，因蔡總統在選戰期間高喊「運鵬戰桃園、智堅戰清白」，還曾要求全黨力挺林智堅。賴為取得競逐大位資格，深怕忤逆小英，如此畏首畏尾如何擔當國家重責大任？