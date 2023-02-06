這是個「山岳崩頹，天地同悲」的消息，星雲大師走了。大師一生偉哉，成其所願：「心懷度眾慈悲願，身似法海不繫舟；問我一生何所求，平安幸福照五洲」。

近代歷史學者唐德剛先生曾經這麼說，「每500年必有王者興」：「2500年前是釋迦牟尼佛，2000年前是耶穌，1500年前有穆罕默德，1000年前是玄奘、惠能，500年前是馬丁路德，現在是星雲大師」。

千年以來，佛陀終於等到了因緣，星雲大師回歸佛陀本意，以倡領「人間佛教」落實佛陀原旨，對佛教做出巨大的貢獻，讓佛法不再是山林遁世，也不僅是閉關誦經，更不只有香火求佛，而是以「佛說的、人要的、淨化的、善美的」作為落實佛陀理念的法門。在星雲大師的理念裡，思想並不只有義理，更要有實踐。在星雲大師的引領下，佛教思想已從山林走入社會，從寺廟擴及家庭，把佛教思想落實在人間，法水從此長流五大洲。

星雲大師的一生，離不開佛，也離不開眾生。大師可一臂抵擋外界對佛教界的汙名攻擊，也可一手化為千手普渡眾生。大師這一生從來無我，只有眾生，希望眾生皆能離苦得樂，做佛是佛。

如果用兩個字來陳述星雲大師的一生，那就是「慈悲」，如果用一個字，那就是「給」。大師一生「給人歡喜、給人方便、給人希望、給人信心」，給了無數眾生無量無藏的寶藏。

大師幽默而智慧的開示，猶然在耳，生前留下365本書，3千多萬字的法語，一個一個的文字，都是智慧的明燈，都像大師在訴說：要慈悲、要有智慧，要放下，要成佛呀！

經云：「人身難得今已得，佛法難聞今已聞」，我何等有幸，不僅已得人身，已聞佛法，更有殊勝因緣福報，與大師結緣，不僅聽聞大師說法，恭讀大師文字，更能承大師之賞識，不念本人愚魯，追隨大師、法師及師兄姐，弘揚佛法，落實佛法。

這30年間，有幸承大師之命，協助創建佛光山在台灣的第一所大學─南華大學；也在大師的鼓勵支持下，在佛光山全球道場推動兩岸學者高層對話，為兩岸和平做出貢獻；在全球各道場巡迴演講，弘揚人間佛教與兩岸和平；並且擔任國際佛光會世界總會理事。

星雲大師一生不著相，他自認為是台灣人，是中國人，更是地球人，他到哪裡都是回家。大師也活在當下，有他精神與世俗的期待。

何其有幸，多次能有機會鄰近大師面聆教誨與叮嚀。大師曾囑我兩件要事，一是要為人間佛教在大陸的弘法盡心，一是要為兩岸創造和平盡力。

哲人已逝，偉人已遠，暫離我們了！但我知道，大師的無量慈悲，不捨眾生，終會乘願再來。然而，當大師再次來到我們身邊時，我們能否讓他看到人間佛教的法水已在長江黃河流動，和平昌盛幸福的中華民族已在世界發光！

大師慈悲喜捨，讓我們一起行大師之願，共同期待大師的再來！

（作者為國際佛光會世界總會理事、孫文學校總校長）