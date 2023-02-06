兔年春節後，兩岸關係剛剛出現一絲「春暖花開」跡象，就被麥卡錫可能訪台與突如其來的美中「氣球風波」蒙上陰影。面對北京的善意與民眾普遍期待遠離戰爭的心意，蔡政府務必正面回應。兩岸民間交流之門開得愈大，2023年台海愈安全。

大陸對台政策有新思維

陸方一連串實際行動顯示，大陸願意與民進黨政府改善兩岸關係，絕對不是打假球。2月1日國台辦發言人朱鳳蓮表示，大陸循《兩岸空運協議》向我方致函希望恢復兩岸直航航線及16個航點，陸委會和民航局都回應收到對岸訊息，目前正在評估中。這次互動意味著，北京和蔡政府終於告別了自2016年520以來的「已讀不回」模式，大陸對台政策出現新調整和新思維。

國台辦聲明的訊息量豐富：第一，大陸擱置了九二共識政治分歧，重新啟用了兩岸協議既有機制，蔡英文執政後只剩下訊息通報功能的兩岸溝通機制，終於復活；第二，陸方新聞稿重新使用「台灣方面」稱呼，不再是「民進黨當局」，等於回到馬政府時期較為平等、務實的措辭，尊重蔡政府的治權。

過去7年來，兩岸溝通因政治問題頗為不暢，甚至產生敵意螺旋，多次在農產品檢疫、防疫等問題上演變為劇烈風波。陸方此次藉由兩岸復航議題，難得做到「政治歸政治、民間歸民間」，是兩岸恢復「有意義對話」的千載難逢好機會，也是台灣社會長期盼望的結果。若能以此為契機，創下兩岸在擱置政治分歧前提下，恢復公權力事務性溝通協調的新機制並常態化，必將獲得台灣普遍民意的肯定。

更深層的涵義是，北京之所以釋出善意，不是臨時起意，首先應是基於對近期台灣民意、蔡政府兩岸政策和言行的審慎觀察評估，研判與台方可以逐步建立穩定、可信任、可預期的溝通合作之後，才拋出橄欖枝。其次，北京透過兩岸既有管道傳遞恢復航班的願望，較大機率意味著，陸方有意在恢復兩岸民間交流的基礎上，重啟陸客赴台觀光。這一點，是對台灣與海外輿論瘋傳「台海2024開戰」最直接、最有力的反駁。

民進黨2016年重新執政，2019年大陸暫停自由行，但2020年疫情前，平均每年仍有200萬至300萬人次來台觀光，小三通往來客流量也保持在每年150萬人次以上。交通部長王國材日前宣示今年爭取100萬大陸觀光客目標。如果蔡政府願正面回應陸方增加航點的建議，透過兩岸既有機制，及時、務實處理恢復兩岸客運航線的技術性問題，預計今年3月後，兩岸航線就可以逐步恢復到疫情前，若重啟陸客來台觀光，預計今年內達到100萬人次，絕對是可以爭取到的成果。

開放陸客為和平添保障

傻子都知道，如果兩岸上空天天有滿載大陸遊客、商務人士的客機穿梭，如果台灣街頭、景區的大陸觀光客熙熙攘攘，大陸怎麼可能打台灣？兩岸怎麼可能發生戰爭？台海怎麼可能出現軍事危機？面對如此清晰的兩岸和平願景，蔡政府還等什麼呢？

遺憾的是，我方在確認收到陸方函件後，再一次端出「評估中」的踢皮球戰術。陸委會推給疫情指揮中心，疫情指揮中心明明透過入境PCR得知大陸疫情受控，卻依然維持不開放陸客的政策。同時，蔡政府對放開小三通更是慢如牛步，即便連續多日的入境篩查陽性率為0，也不開放台商經小三通返陸，簡直是莫名其妙的自我設限。如果蔡政府對兩岸恢復交流，依然能拖就拖，即便有好心、有善意，也會趕不上情勢的變化，失去兩岸春暖花開、開創新局的契機。

以美中氣球風波為鑒，兩岸若有意管控內部民粹力量、避免戰爭危機，就要把台海和平穩定、交流發展的命運抓在自己手上，盡快恢復兩岸民間交流是和平最佳保障，蔡政府不能再拖了。