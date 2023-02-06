根據2022年6月，中國外交部《美國對華認知中的謬誤和事實真相》乙文，美國在全球80餘個國家擁有8百多個海外軍事基地。再上網查資料，在日本大約有140個排名第1。

所謂軍事基地，基本上建了圍牆與民間區隔，進出有門禁衛哨管制，裡面的設施大致包含彈藥庫、油庫、各式軍用車輛與裝備、指揮部、營舍、職務官舍、差假中心、免稅購物中心、訓練中心、運動中心、子弟學校、軍中食堂、民間餐廳、銀行、醫院、電影院、教堂、免費接駁車等。簡單地看，這是一個自給自足、自成體系的美國「海外屬地」。

當然，也有功能較為簡單的小型基地，好比隱藏在山區的彈藥庫或油庫。不過，美國在全球前50大海外軍事基地，在日本擁有18個；其中10個最大的，5個在日本。

2023年1月，美軍從琉球撤出5000名陸戰隊移防關島，新基地「布拉茲軍營」（Camp Blaz）舉行啟用儀式，據新聞報導，為建設新基地司令部、營房、診療所等，總計投入80億美元。

看到這，你應明白「日本若發生戰爭，美軍會來援助」的民調，在日本超過七成的原因。日本民眾絕非盲目地信任美國，而是一旦日本發生戰事，美軍有可能倉促撤離，置如天文數字般的「美國資產」於不顧嗎？

「國際間只有利益，沒有道義」，日本人有深刻的體會。

反過來看台灣。倘若台海發生戰事，請問我們擁有什麼美國人「捨不得拋棄」的利益？我左思右想，只想得到台積電。拜登總統急匆匆逼台積電到美國設廠；美國多位高階將領與政要，再再警告台海戰爭將至，華盛頓處心積慮將台灣建成刺蝟島，軍售幾乎只提供短程武器，美國甚至派員到台灣訓練國軍城鎮作戰……，凡此種種代表的是什麼？

我絕不懷疑美國，因為美國不虧為泱泱大國，他們行事坦坦蕩蕩，華盛頓一言一行無不清楚、明確地告訴台灣人：未來兩岸若發生戰爭，戰前我們已經盡了一切努力，戰後請你們好自為之。

（作者為海軍前艦長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※