最近因為陳建仁接任行政院長，一篇2007年陳所掛名的論文又沸沸揚揚地登上新聞版面。當時身為國科會主委的陳建仁，因掛名共同作者的研究論文，部分內容涉嫌抄襲，引發外界質疑他對學術倫理的處理態度不一。

陳以身為學術倫理主管機關首長，卻捲入學術抄襲風波，深感愧疚為由，向當時的行政院院長蘇貞昌提出書面辭呈，然蘇以充分信任其學術操守為由，予以慰留。

這篇名為「Hormone replacement therapy and lung cancer risk in Chinese」的論文是否涉及抄襲，眾說紛紜。從學術論學術，目前已知的事實為：

1、Cancer期刊的執行編輯於2006年12月6日函台大醫院，指該院陳冠宇醫師所投稿之論文手稿有抄襲之嫌，要求台大醫院處理。

2、台大醫院在2007年12月14日召開學術倫理案件審議委員會，會中認定該論文在introduction和method所引用的相關文章確有抄襲之事實，因此決議陳冠宇5年內不得提出教師新（改）聘及升等之申請 。

3、至於共同作者部分，倫理委員會建議由醫學院院長與附設醫院院長共同署名函知其他共同作者之服務機構「以為提醒」，但不做任何懲處。

4、該篇論文經過修改之後，於2007年順利在Cancer期刊上發表。

客觀來說，該篇論文因為在審核過程中被發現有「涉及抄襲」，在第一作者所任職醫院的學術倫理委員會做了適當的懲處之後，得以讓該論文修改之後順利發表。倘若當初是在論文發表之後才被發現有抄襲的事實，那麼整件事情會變得非常嚴重，該篇論文不僅會在事後毫無顏面地被下架，所有共同作者的學術生涯也只怕都會留下嚴重的污點。在這裡，不得不感謝Cancer期刊的執行編輯。

陳建仁在這件事上所該負的責任有二：一是「學術門神不當掛名」的學倫責任，二是「坐享其成沽名釣譽」的學術陋習。不論如何，作為一個貴為副總統與行政院長的國家領導人，這樣的人品與人格都是值得商榷的。

陳建仁自從政以來，外號「聖騎士」，言必稱天主上帝，但行事為人無士大夫之風骨，卻充滿偽善。從「動用特權遊金門」、「回歸中院領高薪」、「謊打高端護高端」、到「沽名釣譽終入黨」，處處展現出偽君子之八面玲瓏以及面對權力之骨軟節窮。如今其所掛名論文涉嫌抄襲的陳年往事又被挖掘出來，也算是恰如其分。

更重要的，這篇論文的名稱是「Hormone replacement therapy and lung cancer risk in Chinese」。明明是一篇關於台灣人的醫學研究，怎麼在最重要的名稱上卻把自己「矮化」成中國人呢？可見這些「愛台」的台派學者都是一群虛偽的機會主義者，見風轉舵，趨炎附勢，毫無風骨氣節可言，這才是是知識分子的恥辱。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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