隨著電視畫面中一顆白色氣球在6萬英呎高空化為一團白煙緩緩墜落的畫面傳遍全球，這一顆幾天來引發全球爭議的流浪氣球，並沒有如鏡頭裡的氣球般洩氣地落回地面，反而是讓各種不同立場的人持續爭吵不休。

這顆屬於中國的高空氣球侵犯美國領空毫無爭議，不論是從美國國內法或國際法的角度，美國絕對擁有擊落該氣球的合法權限，但整起事件有趣的地方是，氣球從一開始進入美國的領空到2月2日，美國國防官員首次宣布正在追蹤這個中國氣球以來，隨著美國國內的爭議，包括川普在內的共和黨人嚴厲批評拜登總統，認為他遲遲不擊落氣球正顯示對中國的軟弱態度，拜登就一直面臨政治壓力。所以可以說，這顆氣球引起的問題主要是美國國內的政治問題，多於中美關係的問題。

2月4日14點39分，美國軍方終於出動數架F-22戰鬥機，在多家媒體拍攝見證下動用飛彈，在美國東海岸上空擊落該氣球。

高空氣球（英語：High-altitude balloon）是指內部充滿氦氣或氫氣的載人或無人氣球，通常被釋放到地球平流層的高度（大約距離地表10公里處）進行資料收集或實驗的平台。現代高空氣球也會搭載電子設備，例如無線電訊號發送器、照相機或全球定位系統，可以將收集的資料或實驗的數據即時傳回地面的接收站台。

我們常見為科研或天氣預報收集大氣資料的高空氣球，或是谷歌的母公司Alphabet此前曾提出以高空氣球作為網路信號中繼的「氣球網路計畫」（Project Loon），都是利用高空氣球便宜、長滯空時間的特性作為設備的載台。

單純從使用原理來看，高空氣球的確可以在搭載合適的設備後，從科學實驗或商業目的的平台搖身一變，成為間諜氣球或軍事用途的載台，但是不論搭載電子設備的目的是科學用途還是探測機密，氣球不是飛艇，氣球本身沒有動力或是只能以很有限的動力控制方向，這就造成了氣球方向必須隨著高空氣流流動的限制，這種限制對於必須精準控制或是隱藏行蹤的間諜行動十分不利。再者，現代各國高科技遙測遙感技術日新月異，是否有必要使用這種只能控制高度，無法控制方向的飄浮氣球作偵察？美方指控這顆流浪氣球是間諜氣球其實是很難成立的。

氣球雖然輕，但引發的效應可能是大國之間以自身重量的互相碰撞。

美國國務卿布林肯原定2月5日在北京會見中國國家主席習近平。根據白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，當拜登聽取了關於中國高空偵察氣球飛越美國上空的簡報後，總統和其顧問們一致認為，國務卿布林肯不應在此時前往中國。接下來就是美國國內各黨派政治人物以此事件開始擴大各自的表述，而繼續討論這一顆氣球搭載的究竟是科學、商業或是間諜用途的設備已然沒有意義，氣球的命運也早就已經被決定。

杯弓蛇影，足以說明這次的氣球事件。你首先得要有一把弓，而這顆氣球恰好扮演了弓的角色。最後你還需要一群怕蛇的人。

偵察氣球、間諜氣球，媒體以各自喜好的名詞稱呼這顆氣球。但是當你有了環繞地球軌道的衛星，誰還會需要用高空氣球這種飛得慢又容易被探測、追蹤的老技術，到你家門口敲鑼打鼓刺探機密呢?

但現實是這些問題都不重要，對於政治人物來說，他們找到機會可以跟選民說：「你看，這就是我一直跟你們說的，中國是美國的國安威脅…」例如蒙大拿州州長強佛特（Greg Gianforte）在自己的推特上發布聲明，將這顆氣球跟抖音（TikTok）相提並論，批評中國共產黨透過各種手段監控美國，威脅美國國安。

如果這一顆氣球不是來自中國，而是來自法國、德國、英國呢？ 氣球的下場會不會有不同？

被擊落的氣球碎片最後落在南卡羅來納州默特爾海岸（Myrtle Beach）附近一片47英尺（14米）深的水中，美軍現在正在回收散布11公里範圍內的氣球殘骸，我們也許很快就能知道氣球上搭載的是什麼設備，又或是我們永遠也不知道真正的答案。

在這起事件中，我們可以看到中國在整起事件中的反應與以往類似的案例不同，不論是針對美國國務卿布林肯的暫停中國行，或是美國擊落氣球後的聲明，可以觀察到中國在外交上對美國的態度轉趨強硬，對於保護自身利益的信心也比過去要強烈。

由此次氣球事件上中國不畏懼與美國碰撞的反應預測，未來若美國眾議院議長麥卡錫訪台，台海情勢升高的風險應會比上次裴洛西訪台的圍台軍演後果更嚴重，蔡政府必須要十分小心處理。

在地球另一端還有俄烏戰爭的背景下，此次氣球風波讓中美關係再擦撞出火花，這次事件後續的發展如何還有待觀察，但在中美關係生波之際，蔡政府不應見獵心喜，更應謹慎因應中美大國的外交變局。

（作者為退役空軍少校）