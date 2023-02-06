「心懷度眾慈悲願，身似法海不繫舟；問我一生何所求，平安幸福照五洲。」這是佛光山開山宗長星雲大師對自己的期許，也為他此生的行儀寫下了註腳。對台灣社會以及對佛法弘傳世界卓有貢獻的星雲大師於5日圓寂，一代大師的殞落，立即引來各界的哀傷和對其過往事蹟的讚嘆之聲。星雲大師的驚鴻駐世，確實為台灣社會留下了許多慈悲與智慧的典範。

圓融各方 度化政治人物

星雲大師的一生可以說是伴隨著國民政府的遷台，從戒嚴到民主改革的進程，他一路伴行，見證了台灣近百年的歷史。而台灣的佛教發展也和政治情勢相襲相因，他因此擔任過國民黨的中常委、中評委，而被批評為「政治和尚」，但他毫不以為意，且豁達以對；佛教也因此在政治的半開放中得以慢慢茁壯，這正是星雲大師善巧之處。事實上，他和政治人物的互動頻繁，但他不會因為他們的政治立場而顧此失彼，能夠圓滿各方，也因此度化了不少政治人物，這也正是他在世出世間法的圓融之處。

星雲大師來台之初十分艱苦，當時信佛的人很少，他認為佛教要渡化眾生就必須世俗化、大眾化，他用說故事的方式寫小說、散文，發表在佛教刊物，後來集結成《演講集》，而後出版了《迷悟之間》、《人間萬事》，無不是為了要讓佛法「給人懂」的理念。他的弘法演講場場爆滿，因為他以最淺顯易懂的方式宣說，經常引得滿堂法喜。這也是往後他推動「人間佛教」的發想。

星雲大師所推動的「人間佛教」其實就是落實「人間淨土」的理念，最能順應現代人既要幸福美滿，又想要昇華精神生活的渴望。高希均教授說，半世紀以來，星雲大師在海內外推動的「人間佛教」，是另一個「台灣奇蹟」，另一次「寧靜革命」，另一場「和平崛起」。星雲大師本人也說，「佛教一旦離開生活，便不是我們所需要的佛法；佛教如果不能充實我們的生活內涵，那麼佛教的存在是沒有意義的。」

1967年他開創佛光山，樹立「以文化弘揚佛法，以教育培養人才，以慈善福利社會，以共修淨化人心」四大宗旨，推動人間佛教，照拂眾生，成為台灣家喻戶曉的制度化、組織化現代教團。至今總共在全球成立了16所佛學院、海內外5所大學、世界各地300多所寺院、慈善機構，他的理想就是「讓寺院成為眾生心靈的百貨公司，人生的加油站，讓佛教走到人間。」

扭轉風氣 帶動向上力量

不只是辦教育，慈善事業更是宗教家的本懷，歷次的風災、水災，包括921大地震乃至最近的新冠疫情，也都看得到佛光人在星雲大師叮囑下濟世救人的身影。也鑑於社會風氣日下，他深覺媒體的重要，不辭艱難地創辦了《人間福報》和《人間衛視》，以清流媒體為宗旨，希望能夠扭轉社會風氣，帶動社會向上的力量。

台灣社會對他印象最深刻的就是他推動的「三好、四給、五和」運動。「三好」就是：說好話、做好事、存好心；如果是這樣的社會，人人都是菩薩。「四給」就是：給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便；他說，他的一生就是服膺「給」的哲學，這也是佛光人的工作信條。「五和」就是：自心和樂、人我和敬、家庭和順、社會和諧、世界和平。達到這樣的境地豈不就是人間淨土。

對於兩岸問題，星雲大師不時表達憂心。他說，「我一生愛中國、愛台灣、愛中華文化，我和大家過去的祖先一樣，在怒海餘生中來到台灣，因此，惟願國泰民安，別無他求。」、「假如我們兩岸慈悲，共同以中華文化救台灣，還怕未來沒有出路嗎？藍綠兩黨如果也有慈悲，還怕未來沒有友好的希望嗎？」可以看出他掛念兩岸和平的心切。

他自己的一生就是人間佛教的實踐者，在10年前他寫下了〈真誠的告白〉，這篇文章也是他的遺囑。他說，他這一生奉行「以退為進，以眾為我，以無為有，以空為樂」的人生觀，他真正體現了生死自在，也實踐了他「佛光普照三千界，法水長流五大洲」的理想。他的行儀值得感懷，他留給台灣社會的資產值得珍視。