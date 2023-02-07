交流嘛，在這裡還是想起到「雙向交流、相互瞭解」的作用，所以此次回台灣，特別詢問了台灣當前薪資與婚戀觀念，供大陸朋友瞭解。

這僅以台灣媒體業（傳統媒體）為例（自媒體、YouTuber不包含在內）。本次受訪人員皆是相關從業者，但這僅是我周圍的「同溫層」。

如果是一位會碼字、會編輯聳動新聞的傳統新聞科系畢業人員，那台灣的工作機會會比在北京少。因為——沒有字節跳動、沒有微信公眾號，像北京的傳媒社畜們那樣從傳統媒體跳到字節跳動、成為稅後月薪兩萬（人民幣，下同）的新聞審核或運營人員並不存在。

退而求其次，想去某公眾號做個記者，當一條月薪1.2萬到1.5萬、餓不死吃不飽也不求買房的鹹魚？也不存在的。台灣媒體業大致就是那麼幾家媒體，數大概能數得過來。

假設，你畢業於某台灣公立大學新聞系研究生，25歲，剛進入台灣知名某大報擔任記者，薪資大約7000至8000元。幹了5年，三十而立，薪資來到了9000至11000——然後，這個薪資就會伴隨你非常長的一段時間。

台灣某知名媒體的中間主管薪資約為1.2萬，資深記者也能拿到這個數目。到了媒體主管/資深記者這個階段，你約莫已經成為一位年近40（或是早過40歲）的中年人——仍貌美如花、知識淵博，但來到這個位置不容易，繼續工作數年，月薪要再突破1.5萬也難上加難。

台灣資深媒體人1.2萬多的月薪，大約等同於北京媒體人拿到2.5萬的「天花板」。過去，有台灣老牌媒體人能拿到2萬，但如今已經非常難。

在北京，文字媒體人簡直是食物鏈底層，恨不得找個理工男平衡一下家庭薪資收入。但在台灣，這數字是文科生的正常值，許多文科生三四十歲也就是七八千，對比十年前步出校園的青澀與6000元沒多大差異，快速增長的只有皺紋與閱歷。

生活成本的話，以我的老家——生活機能方便、離台北市近、交通方便的新北市永和區來說，一套兩室的公寓房租約為4500到5000。若夫妻雙方掙錢、沒有孩子也能自在享受生活。

剩下的就是吃吃喝喝啦，儘管台灣物價年年上漲，但對比北京的物價只能說還算逍遙。春節的某天我姊姊憤怒地表示，「現在買蔥油餅，加一顆雞蛋竟然要再加15塊錢台幣！」本北京居民掐指一算，3塊人民幣，確實比幾年前貴啦，但好像也還好？

對於普羅台灣人而言，沒有賺大錢還留在大陸一線城市的台灣人，自然「不划算」。留在北京上海的台灣人，許多求的，也不過是「選擇權」。

可以不用30歲就碰到「薪資天花板」；可以選擇要當1萬月薪、1.5萬月薪的社畜，還是拚進大廠成為2萬多月薪的螺絲釘。對於我這樣的傳統媒體人而言，北京「可選擇的」比較多，就這樣而已。（《春節返台記》四之二）（郭雪筠/台北女孩看大陸）

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