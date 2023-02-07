美軍4日下午出動2架F-22戰機升空攔截中國氣球，其中1架F-22戰機發射響尾蛇飛彈（AIM-9 X），在美東近海擊落這顆氣球。台灣外交部6日指「中方此種違反國際法、侵犯他國領空以及主權的行為，台灣感同身受，中方行徑本應受到國際社會譴責。」

不過，美國之音VOA同（6）日報導，「軍方官員表示，無論氣球向中國傳回什麼情報都是無關緊要的，與中國和美國從部署在彼此領土上空的間諜衛星收集的情報沒有什麼不同。」這場秀，濃濃的政治味，美國兩黨議員，刻正為擊落這顆「中國氣球」的時機吵翻天！蔡政府此際譴責大陸蹭熱度，實在沒有必要。

氣球事件發生一周，美國務卿布林肯藉此暫停訪中行程，美中並互指對方不是，這或許是拜登背後的政治算計。但，美軍卻藉此大秀一番，出動最昂貴的隱形戰機F-22，還一次出動兩架，打了一枚造價逾千萬元台幣的AIM-9 X飛彈，軍方還透漏這2架F-22戰機的任務呼號為「FRANK01」、「FRANK02」別具深意，是致敬美一戰空軍王牌「氣球破壞者」。顯然，軍方把這顆廉價的、毫無防衛能力的氣球當作練靶的秀場，作為痛擊中國的標誌符號，用來逗樂美國老百姓，也逗樂蔡政府的外交部官員。

根據美國媒體報導，這顆氣球的碎片殘骸散落在南卡羅來納州海岸線約10公里的地方，且碎片綿延超過11公里海域。美國海軍學會新聞網報導，「奧斯卡•奧斯汀」號導彈驅逐艦（DDG-79）、「菲律賓海」號導彈巡洋艦（CG-58）和「卡特•霍爾」號兩棲船塢登陸艦（LSD-50）都在氣球墜落地點附近駐紮。勞師動眾的還包括海岸警衛隊的巡邏艦和船隻也在現場協助打撈，以及資深海軍潛水員目前也待命中。

一場廉價的氣球秀，譁眾取寵無妨，秀過頭就糟糕了。一戰，空軍英雄FRANK可以打掉14顆德國偵察氣球，現在打一顆中國氣球，美國空軍壓箱底的F-22、AIM-9 X飛彈精銳盡出，FRANK當年可沒有先進武器，是怎麼辦到的？如果美國之音VOA報導無誤，「氣球與間諜衛星收集的情報沒有什麼不同」，那這筆糊塗帳，台灣更沒必要亂入。

現在這顆氣球是氣象用還是間諜偵察用，打撈得到還是打撈不到，炸毀了沒有還是有什麼蛛絲馬跡都是未知數，萬一最後沒有下文或是沒有如美國劇本所指的間諜事實（美伊戰爭也曾發生過最後查無生化武器），民意是否還能如此亢奮？台灣外交部豈不草率了？

還記得2016年7月1日台灣海軍金江號巡邏艦誤射一枚雄三飛彈直直向海峽對岸飛去嗎？中國大陸是耐著性子聽咱們解釋是誤射、意外，如果沒有那艘倒楣的漁船「翔利昇」號在澎湖作業不幸中招，真不知道兩岸互信不足下引發「第一擊」的後果會怎樣，不要忘了，飛彈突發之際，蔡總統外訪，人不在家，國安危機宜解不宜結。真相不知道，民意如流水，氣球是圓的，怎麼轉誰都不知道，台灣實應哀矜勿喜。

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