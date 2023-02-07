大陸《環球時報》4日報導，菲律賓將增加4個軍事基地供美軍使用，加上原有的5個軍事基地，共有9個軍事基地。

原本美國在南海沒有軍事基地，菲律賓前總統艾奎諾三世曾答應開放5個基地給美軍，但是繼任的杜特蒂沒有執行；現任小馬可仕一口氣開放了9個，擺明了加大遏中制華力度，勢必攪亂了原本就不寧靜的南海局勢。

南海的熵值很高

「熵」（讀「商」）是什麼？熵（Entropy）是一種衡量系統無序程度的物理量。我們舉個例子：你的房間總是越來越亂，必須不斷的打掃，才能保持乾淨。

機率法則告訴我們：只要是有可能發生的事情，只要無限次一直做下去，就一定會發生；那麼，我們發生意外的機率要遠大於不發生意外的機率。可以這麼說，所謂的「熵值」就是機率，只要重複的次數夠多，發生意外的機率可以趨近100%。

所以，過馬路可能被汽車撞，火車可能會脫軌，飛機可能會掉下來，只要你過馬路、搭火車和飛機的次數夠多，危險遲早都可能找上你，這就是機率（熵）。用「熵」的概念來看南海問題，我們可以簡單結論：只要美軍不斷進出南海、解放軍不斷反制美機抵近偵察和美艦自由航行，美軍與解放軍遲早會打起來。

要想結束這種高熵值的情況，只有美中停止所有的軍事對峙、軍事力量不再產生互動，才可能降低熵值。然而以目前菲律賓開放9個軍事基地給美軍看起來，我們悲觀的認為未來南海局勢只會越來越惡化。

9個基地的重要性

在此之前，美軍從新加坡到日本漫長數千公里航道，沒有部署軍事基地，而最重要也最危險的台海與南海正在其中，美軍亟需設立越多的軍事基地，才能滿足遏制中國大陸的需求。

過去20多年來，美國陸戰隊幾乎已經喪失了固有的技能：兩棲登陸。無論在阿富汗或在伊拉克戰場，陸戰隊的工作和陸軍守陣地一樣，成為陸軍的跟班小弟，這是美國陸戰隊開始輕量化、小型化、無人化的原因。

作為兩棲登陸作戰的軍種，除了海軍艦隊，陸戰隊更需要軍事基地，特別是面對中國大陸漫長的海岸線和廣袤的南海。

輕量化、小型化、無人化的陸戰隊能夠部署並在各地登陸，例如從琉球群島、石垣島、與那國島、蘇澳、宜蘭、花蓮、蘭嶼、綠島、小琉球到東沙島，形成一個跳島戰術，以小型兩棲登陸艦攜帶武器，哪兒有衝突就去那兒。

但是現在跳到東沙島卻跳不下去了，因為美軍在南海沒有軍事基地，無法接納到處登陸的陸戰隊、以及未來的海軍無人艦艇（包括無人潛航器）和空軍「敏捷戰鬥部署」（Agile Combat Employment，ACE）。

所謂的ACE就是要求C-17運輸機搭載必要的維護設備、燃油、彈藥和維修保養人員，搭配4架F-22戰鬥機組成小型編隊，在24小時內飛抵全球的簡易前沿基地，在72小時內獨立遂行攻擊和空中支援任務。在戰時迅速向美國及盟友軍用或民用機場迅速轉場分散，最後形成一個「少量永久性大型基地+大量臨時性前沿小型基地」的分散式作戰基地群。

在這種情形之下，我們不難理解菲律賓開放9個軍事基地，的確有利於美軍。特別是菲律賓北面的呂宋島可連結東沙島，西面的巴拉望島可以控制南海心臟。未來，如果美國能夠租借越南的金蘭灣、和我國的太平島，那就完善從台灣通往新加坡的航路控制了。

南海的危險性遠高於台海

許多人認為美國正在把台灣「烏克蘭化」，使得台海發生戰爭的「熵值」頗高。但這可能多慮了，因為大陸方面有足夠的戰略定力與慎戰思想，鬥而不破、圍而不攻的局面可能是穩定的常態，而不是戰爭，因為連美軍都很難介入台海。比台海還危險的，其實是南海。

南海之所以危險，因為美中雙方軍力尚未達到均衡，而軍力均衡是美中軍事風險管理的關鍵因素。

雖然習近平和歐巴馬於2016年9月簽署了兩個互信機制備忘錄：「重大軍事行動相互通報機制」和「海空相遇安全行為準則」，但很明顯，這兩個備忘錄並不能約束美國軍事武力的運用，更不包括核武器。

既然南海缺乏制約性因素，美中兩軍發生意外衝突的機率就會很高，例如2022年12月，1架解放軍戰機與美軍偵察機擦肩而過，距離僅僅數公尺;再如高空氣球事件，未來這種事件只會多不會少，如果再度發生像2001年的撞機或氣球事件那又如何？

為避免海空意外事故，最佳的解決方案在於雙方軍事力量的均衡，這種均衡才能夠讓美中雙方感到害怕，願意坐下來談，而不是什麼相遇行為準則的制約。

目前中國是美國的競爭對手，軍事差距正在迅速縮小。中國誓言要在本世紀中葉將解放軍建設成為世界一流軍隊，現在正加速這一進程。問題是：在此之前會發生什麼？軍事力量尚未平衡的時候可能是最危險的時候。

最容易做的是恢復美中兩軍對話。在裴洛西訪台之後，中國方面取消了軍事對話。以後如果要恢復對話，又應該以什麼為基礎？

看起來，意外衝突始終是美中兩軍所無可避免的事件，要真正的做到兩個相遇準則備忘錄的目標，只能以真實的「碰撞」事件，才能讓美中雙方坐下來談。這就是菲律賓開放9個軍事基地所造成的高「熵值」風險。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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