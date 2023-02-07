就在《流浪地球2》進入北美院線、收穫高上座率之際，一部由美國政客導演的「流浪氣球」大戲也在美國上演。前者是堪比好萊塢工業水準的科幻巨製，講述了地球危機下人類的團結自救，而後者則是令人啼笑皆非的鬧劇，為當前充滿張力的中美關係再添寒意。

用「鬧劇」形容今次「流浪氣球」風波，絕非浮誇。畢竟，在全球網民為ChatGPT展現的人工智能新突破而驚奇的21世紀，美國部分政客堅稱「氣球」是中國「間諜設備」，總給人以時代錯位的穿越感。數位與資訊時代的間諜設備，很難想像會是一個眾目睽睽之下的氣球模樣。儘管中國已明確解釋，該氣球是民用性質的氣象科研裝置，被不可控的西風帶吹至美國上空，拜登政府仍派戰機發射導彈打掉了氣球，美國又掀起一波新的針對中國的負面輿論。

由之可見，美國一些精英為了選票等政治資源，不擇手段地操弄民粹，已近荒誕。凡是涉及中國的元素，一律黑化、反對，這顯然有悖基本的理性。同樣的邏輯，亦見諸以《紐約時報》為代表的部分美媒對《流浪地球2》的評價上。美國知名影評網站爛番茄（Rotten Tomatoes）、IMDB平台皆給該片不錯的打分，表明美國普通觀影民眾的認可，而《紐約時報》的撰文卻反其道而行，僅給《流浪地球2》打30分，並批評電影中「明顯的民族主義信息」。

「民族主義」是近年一些西方精英批評中國的常用辭令。不過，看過《流浪地球2》的觀眾應有體會，這部科幻片的精神內核不是民族主義，而是人類主義。作為一部中國拍攝的影片，中國演員構成主角順理成章，這與美國演員擔綱好萊塢大片主角並無二致，但在故事邏輯線上，中國是作為解決人類危機的組成力量而存在的。影片中，中方代表是在聯合政府體系下提出「移山計畫」，以抗衡失去人的存在價值的「數字永生計畫」。從「移山計畫」到「流浪地球計畫」的實施，唯有聯合政府體系下的各國齊心協力，方能達成。無論是片中各國匯聚3000多枚核彈和各國航天員的「自殺」式布彈，還是恢復根域名伺服器的東京、杜勒斯、北京的平行模式設置，皆在說明人類作為共同體的存在性質，及各國在危機面前缺一不可。

因之，用「民族主義」批評《流浪地球2》，完全是一些西方精英僵化的套用。更重要的是，這些西方精英忽略了一個基本事實，即「民族國家」本就是西方現代化的發明物。西方經由全球殖民擴張，把「民族國家」的種子播撒至被殖民地區，而中國的「民族主義」，恰是鴉片戰爭後從西方引入的概念。美國著名漢學家、麻省理工學院教授白魯恂（Lucian Pye）曾指出，中國是一個偽裝成民族國家的文明共同體。諸如白魯恂之言，應在美國有更大的傳播與討論度，才能令更多美國民眾客觀認識中國。

那些動輒以「民族主義」批評中國的西方精英，會如何理解「流浪氣球」事件？筆者大膽揣測，他們的「民族主義」板子不會輕易打到自己身上，而多半會對這場民粹大戲視而不見，堅信是中國派出的「間諜氣球」。條條大路通羅馬，但他們的眼裡大抵只容下一條路，這就像《流浪地球2》中竭力破壞「移山計畫」的「數字永生」派。只是，錯誤的窄路一定會有盡頭，而寬廣的團結之路才能走下去，引領人類度過危機，創造新的文明高度。（作者為大陸資深時政評論員）

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