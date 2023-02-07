中國大陸一顆高空熱氣球，由甘肅出發，不知何原因航線失控，漂流到美國內陸18000米高的領空，據報載1月28日美國軍方已知這顆熱氣球抵達美國蒙大拿州上空，但2月1日美國政府才公布此一中國大陸熱氣球，侵犯美國領空的事件。同日上午美國國務卿布林肯，致電中國大陸國務委員王毅，抗議並聲稱這顆熱氣球是「偵測氣球」，指責北京「不負責任的行為」及違反「美國主權與國際法」。並聲稱原本2月5日赴北京之行延遲，在適當時機，條件許可的情況下再進行。

2月5日凌晨3時39分（台北時間）美國拜登總統下令空軍派遣一架F- 22戰機對所謂的中國大陸「偵測氣球」，用響尾蛇飛彈，擊落在南卡羅來納州海岸外約9.65海里的海面上，後沉落在海下47公尺左右。

中國大陸方面聲稱這是民用、科研的氣象氣球，並在美方宣布後第一時間，說明這是航線失控的熱氣球誤入美國領空，並表示遺憾。熱氣球事件可大可小，要看中、美之間的關係如何？

偏偏現在中美之間正處關係最脆弱之時，本來美國國務卿布林肯擬於2月5日訪問北京，其實從2022年11月習拜會後，一直都有布林肯在本年初將訪問北京的傳聞。

布林肯訪問北京是根據習拜會的共識，主要是要緩和北京與華府之間的緊張關係，進行更進一步的對話，謀求在共同利益的領域達成部分的成果。同時更重要的是台海問題，中、美雙方皆認為不應失控，要有護欄，至少現階段應共同維護台海的和平，避免擦槍走火。

中國大陸熱氣球事件引發相關問題包括：

1、熱氣球是否「偵測氣球」或是「間諜氣球」？

2、是否真的失控而偏離航線。

3、高空熱氣球是否有權飛越他國的領空？

4、美國是否有權擊落他國在其領空上的熱氣球？

第一個問題：目前熱氣球已落入美國領海之內，美海軍及海岸防衛隊將殘骸收回，經過檢查後當即可知是否是民用氣球？還是軍用「偵測氣球」？

第二個問題：熱氣球是否失控，偏離航線，這也需要美國有關部門檢查此一熱氣球有無導航設備，之後才能研判有無失控的可能。

第三個問題：中國大陸的航空器包括熱氣球要經過他國領空，需經過他國的民航單位的同意，失控偏離航線，也應在事情發生時，立即通報該國民航單位才是正辦。目前顯示訊息不足以證明中國大陸曾按一定程序辦理，如此則有違背國際規則之實。

第四個問題：所謂領空，國際航空法認定在領土上空100公里內，他國航空器（包括熱氣球）若為軍事用途，當事國有權擊落。惟亦看當事國與他國的關係，同時要確認是否是軍事用途的航空器（包括熱氣球）。更要判斷他國有無侵犯領空的企圖，研判將造成國安問題時，當事國才有權擊落他國的航空器，但此舉將負政治的後果，若用外交手段來處理比較妥當。由此觀之，美國雖有權擊落侵入領空的大陸熱氣球，但要負起大陸熱氣球是否具備「軍事偵測」風險的責任。

中國大陸已聲稱美國反應過當，未來同樣的事情發生在中國大陸的領空，大陸將保留同様的權利，也就是將來美國的軍事航空器若進入中國大陸領空，中國大陸也有選擇權使用導彈或飛彈解決。

此次大陸熱氣球進入美國領空及美國的反應，充分顯示世界老大及老二強權的博弈，但大陸與美國政府皆應反思，遵守國際規則的重要性，而美國當局操弄事件，以迎合其民粹及政客的需要，相對而言也是有危險的。

希望此次風波盡快過去，建立兩大強權之間矛盾及摩擦的護欄是當務之急。

（作者為前中國廣播公司總經理）

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