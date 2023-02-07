美國終於派「高科技」的F-22戰鬥機發射「要價千萬」的AIM-9X響尾蛇空對空戰術飛彈擊落飄在美國上空的中國大陸「低科技」氣球，美國讓這顆氣球從蒙大拿州飄了約4000公里到南卡羅萊納州的海岸才將其擊落，表面是說在本土領空上將其擊落會對地面造成危險，但真正的目的一是先研究看可否不破壞氣球而將其捕獲，二是拖延幾天可以演戲讓美國大眾看，累積政府的聲量和對抗中國大陸的本錢。

在戰鬥機發射飛彈之前，南卡羅萊納州海岸宣布了一個航空禁區，據報導，海軍和海岸警衛隊的船隻正在進行打撈行動，美國海軍潛水員和無人駕駛潛水艇被派往當地，在海面和海裡想辦法回收被炸毀的氣球屍體，打撈氣球的殘餘物及其負載（如果還有的話，就表示美國飛彈不怎麼厲害），此海面深度約14米，因此打撈起來相對容易。

當然，事後美國國防部會召開記者會，無論從氣球屍體上找得到或找不到甚麼東西，國防部也要說氣球具有「巨大的情報價值」（但當然拒絕提供任何細節），或者只會說這是國家機密，沒有評論，否則花費數千萬成本打下一個無害的氣球豈不顯得幼稚，讓美國看起來像白痴。

至於這顆氣球的真正用途和它飄到美國是意外還是故意，民眾可能永遠不會知道，如果它真的是間諜氣球，可能就有幾個目的，第一個原因是讓美國難堪，因為中國大陸的氣球可以長驅直入，另一是表示除了衛星之外，顯示中國大陸的氣球科技也不落後，當然如果它在飄移途中可以順便捕捉到一些情報就更好了。

中國大陸不太可能認為它的氣球可以進入美國領空而不被知道，所以不管是不是間諜氣球，被抓到和被擊落都應該在意料之中，不管美國怎麼處置，大陸就已經立於不敗之地。如果美國讓它通行而不擊落，大陸達到它的目的（蒐集資料和測試美國的反應）。而像現在一如預期被擊落，大陸順勢指責美國「明顯反應過度，嚴重違反國際慣例」，可以累積相罵本。

現代衛星的技術已經非常進步，可以掃描精確到地面幾公分的距離或物體，大陸也擁有自己的間諜和軍事衛星群，它們在監視美國方面比起氣球更為重要和有效。只是現在雷射等武器正在被發明來瞄準衛星，人們對氣球的興趣重新燃起，它們雖不如衛星有用和厲害，但更容易回收，發射成本也低得多，要將衛星送入太空，你需要一個發射平台，通常要耗資數億美元。

可以預見的是共和黨國會議員的反應，當然都是指責拜登政府軟弱，但當被問到美國對中國大陸都做那些間諜偵測活動時，所有的議員都打哈哈，只強調氣球侵入領空是違規的行為，顯見美國對大陸的間諜活動還會少嗎？正是「龜笑鱉無尾，鱉笑龜粗皮」。

川普說應該馬上擊落中國間諜氣球，其實這是因為拜登政府想要活捉。川普兒子還呼籲美國公民自己將其擊落，他不知道氣球高度是6萬英呎，老百姓要丟石頭打氣球嗎？最後拜登政府因氣球事件取消國務卿布林肯的訪華也是愚蠢，氣球事件正好提供美國籌碼和會談的好藉口。

氣球無罪，懷璧其罪，氣球只是中美雙方沒有互信和互相指責的藉口而已。

（作者為中華和平發展智庫執行長、台北商大前校長）