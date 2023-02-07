元宵節前夕，美空軍F22戰機發射了一枚價值38萬美元的AIM-9X響尾蛇短程空對空飛彈，將在美加上空流浪了7天的中國「民用間諜氣球」擊落。氣球事件Part One落幕，Part Two緊接上演。

美國共和黨國會議員重批拜登優柔寡斷，拜登團隊適時揭露中國氣球在川普時期曾三度侵入領空，反將共和黨一軍。美國媒體繼續大猜謎，中共在敏感時間派遣高空偵察氣球「訪美」，究竟是秀肌肉，破壞布林肯訪中之行？是習近平要轉移國內經濟成長緩慢、人民抗爭以及新冠疫情失控的問題？或是一連串失誤所造成？有些專家則直指氣球事件再度凸顯中美缺乏互信，溝通出現問題。新加坡內政部長則說，中美關係的危險焦點是台灣，新加坡不希望台海爆發戰爭，但台海爆發戰爭的風險已升高。

料「敵」從寬。中國氣球訪美極有可能是以小搏大、轉移焦點的精心之作。

一只「民用間諜高空氣球」飛越美加，是意外，還有一只流浪在中南美洲上空，那就未必是意外了。氣球價廉，花費幾萬塊人民幣，賺得全球媒體眼球兼重磅報導，鬧得美國兩黨大亂鬥，還逼得美軍耗費幾十萬美金將其擊落，四兩撥千金，堪稱傑作。

不僅如此，中國此番示範演出，也提醒了美國：兩國鬥爭，有無限的可能型態，也有無限的創意。我的氣球飛越你的領空，你可以將其擊落，同理，你的飛行器飛越我的領空或邊緣，我也取得了擊落你飛行器的正當性！

深一層看。北京或許看明白了，兩岸問題癥結壓根不在民進黨高唱獨調，而在於美國不願放棄在台「攝政」的地位。拿掉了美國因素，台獨不敢獨、不能獨、台灣也不願獨，武統問題不存焉，台海戰爭引信解除，兩岸和平隨之來臨。因此，與其與民進黨鬥嘴，不如直取「中樞」，派遣氣球高空訪美。

另一方面，則藉著疫情緩降，釋出多項政策氣球，包括國台辦主任宋濤會晤金門縣長、立委，解禁63家台灣企業輸陸，提議恢復兩岸16 個航點。北京的兩手策略，或將指引未來兩岸關係的變化，新加坡內長的憂慮，也將得到緩解。

台灣，是中國不可或缺的一部分，是中國國家整體利益的重中之重，絕不能作為與美方利益交換的標的物。中美談判，甚麼問題都能談，唯獨台灣問題不能談。中國藉一只氣球，阻卻布林肯訪中之行，意在其中。華府與綠營若是看明白流浪氣球背後的戰略意義，或許兩岸還真能迎來春暖花開呢！

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