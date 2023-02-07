期盼兩岸關係能有機會轉好，以溝通對話取代對抗對立，本著兩岸理應一家親的精神，兩岸朝著化干戈為玉帛的方向發展，是不少有識之士的共同心願，也是符合台灣利益的理性選擇。因此，當民進黨政府交通部釋出今年來台目標旅客為600萬人次，其中陸客希望能達到100萬人次，多抱持樂見其成的態度。

假設台灣的政治人物都有志一同地不會利用陸客作政治文章，那麼，陸客是一劑改善兩岸關係，並能立竿見影的特效藥；不僅能在較短期間內對台灣的服務業創造收益，更能大幅消弭兩岸劍拔弩張與兵凶戰危的對抗氣氛。台灣社會很難想像，當許多陸客能穿梭於台灣大街小巷，北京能有什麼理由對台灣動武？

然而現實是，今年是台灣的選舉年。台灣民意雖然在九合一大選用選票對民進黨投下了反對票和否定票，但在一般民眾的心理層面上，社會是否已做好歡迎陸客的準備，或有待商榷。當全台所有景點都湧現一大堆陸客，台灣民眾在觀光景點旅遊，在夜市買東西都需要排隊，身邊冒出大量口音迥異的大陸同胞，從民進黨的視角看，湧進台灣的陸客，或許有機會刺激大批支持者投民進黨。

從搭乘大眾交通運輸工具上下班，到假日去觀光景點及夜市放鬆休憩，如果，突然出現且持續出現大批來自大陸的陌生人圍繞在台灣民眾的周遭，而台灣的政治層面，仍然埋藏潛在的抗中反中火種，且中美於國際層面，至今都瀰漫著濃厚的全面對抗氛圍。頗難想像大陸觀光客能怡然自得地穿梭於台灣的大街小巷，而台灣民眾是否能逐漸接受並擁抱這種顯而易見的變化，似乎令人懷疑。

台灣與大陸，客觀上存在許多差異，因此需要一起求同存異。而兩岸同胞固然都說普通話，彼此基本上完全不存在溝通障礙，但如果大幅開放陸客來台，台灣民眾每天可能立即有機會聽到各種南腔北調的大陸口音，身邊來來往往的都會是相對陌生的大陸人，即使彼此不交談，更不涉及政治層面，台灣民眾立即的感受，恐怕仍是差異性遠多於相似性。尤其在綠營政客及媒體的有心操作下，熙來攘往的陸客就像讓台灣人於心理層面，每天都在對統獨議題做選擇。

兩岸的有志之士，都應該為兩岸的共同和平一起努力，再次大範圍、大幅度地開放陸客及陸生來台觀光和求學，同時，也出現越來越多的台灣人到大陸就學、就業和旅行，絕對是兩岸邁向求同化異的重要進程。台灣除了要歡迎大陸觀光客來台，更應該為歡迎陸客做出具體的努力，同時，也應該要有歡迎陸客相對完整的配套措施以及環境條件。政治的進步必須與社會的開放同步發展。

陸客來台，不僅存在經濟上的利益計算，更象徵著兩岸的和平以及兩岸共同追求共存共榮的美好前程。正因陸客極為重要，對待大陸觀光客應當更加謹慎。社會更需要呼籲民進黨政客，不該利用陸客來台，作為政治選舉攻防的道具。

（作者為財團法人民意調查文教基金會秘書長）

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