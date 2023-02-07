民進黨蔡英文政府雖長期操作「抗中保台」情緒，但台灣對中國大陸貿易的實質依存度仍高，人流物流往來頻繁，現下台灣正面臨觀光業復甦之際，蔡政府設定的觀光客人數目標卻大幅下降，對「反中」的無限上綱也無視民生需求現實面。

兩岸真正需要的是建立溝通管道、管控分歧，而非繼續增加對立。

2019年，在疫情之前，來台灣的所有國際觀光客，加起來1200萬人，其中有270萬是大陸觀光客，當時團客已經很少，現在觀光業終於盼到疫後曙光，政府卻只設定砍半的600萬人次觀光客，預估陸客人數七折八扣剩下100萬。蔡英文政府真的是不夠努力，不夠用心。

雖然交通部長王國材說「還滿歡迎大陸人的」，但大家仍不看好目前兩岸關係，普遍認為今年很難達成百萬大陸觀光客，「究其原因，是對蔡英文政府、陸委會等綠營政治人物而言，『抗中保台』一直還是心中的主軸。」

民進黨抗中保台不只是針對軍事攻台層面，也展現在對抗兩岸經濟貿易，然而，過去2022年台灣對外貿易有將近50%來自中國大陸與香港，在2021年則有43％。換句話說，台灣對中國大陸、香港貿易依存在蔡英文政府執政後毫無減少，嘴上「抗中保台」但實質依存不斷增加，有如睜眼說瞎話，欺騙人民。

民進黨在兩岸觀光交流、物流往來等，總無限上綱到「反中保台」、「仇中保台」的地步，猶如只考慮政治，完全無視兩岸貿易觀光物流人員之間往來的現實面。

民進黨表現出以管窺豹、鴕鳥鑽洞心態，坐在家中不理外界，卻不斷誇言可以解決問題，反觀國民黨副主席夏立言到中國大陸訪問，建立有效的溝通管道、為產業的困境找出路，才是更應該支持的務實方向。

以美國跟中國為例，指出兩國即使矛盾不減，但都希望維持分歧管控，「全世界都希望中美兩國至少維持穩定互動與溝通管道」，對比之下，在台海被全世界認為可能是『下一個烏克蘭』之際 ，兩岸更需要順暢的溝通管道，「但國民黨若不做，民進黨做得到這件事嗎？」

（作者為前國安會副秘書長）

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