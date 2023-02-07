「你為什麼不相信有美國、日本的幫忙，台灣就能打敗中國大陸？如果台灣贏了，你會被打臉！」

新春期間，海外台灣僑胞的聚會上，一個與我年齡相仿的僑胞，要我對台灣有信心。他說，海外的學者大都支持跟美國一起力抗中國大陸，認為呼籲和平對話的我，對台灣信心不足，應該多愛台灣一點！

其實，這樣的想法不難理解，因為在美中競爭越來越緊繃的情況下，台灣確實看見美國民主與共和兩黨，都用強硬的立場來對抗中國。從新任眾議院議長麥卡錫預計造訪台灣，到剛成立的「中國特別委員會」主席蓋勒格表態，打算到台灣舉辦挺台聽證會，加上各項協助台灣強化國防的軍售案，甚至還有抗中立場鮮明的眾議員帝芬尼，提議推翻一中政策，與台灣建立正式外交關係。美國一波接一波的挺台力道，無疑的推升了特定立場支持者的抗中信心，可是，這些動作卻也把台灣，一步步的推向兩岸攤牌時刻。

攤牌，不見得會是戰爭的形式，北京當然可能不用武力，而採用經濟制裁的方式來脅迫台灣。以目前台灣百分之四十以上的對外貿易，都與中國大陸有關的現實來看，一旦攤牌，試問誰可以保證台灣能夠在短時間之內，找到替代方案，減少對台灣人民生活的衝擊？有人說，呼籲和平，維持現狀，是假議題，因為國際政治沒有現狀可以維持。也有人說，北京不願意談，不是台灣的問題。

事實上，所謂現狀，並不是一個完全靜止不動的狀態。從1949年以來的七十多個年頭，台灣能夠維持民主自由的生活方式，正是因為我們一直用智慧，堅持在兩岸現實賽局之中，竭力不讓比賽中止。因為台灣很清楚，比賽停下來，攤牌時刻要比的是手中的籌碼，籌碼夠多攤牌才有機會不輸，當前台灣應該捫心自問，除了科技產業優勢之外，我們還具備哪些攤牌條件？北京不願意談，除了對執政黨有意見之外，恐怕更現實的原因，是在北京眼中，台灣沒有值得上桌談判的條件。

美中兩強競爭進入所謂的修昔底德陷阱，照理來說，想要從陷阱中脫身，需要透過民主政治中不同意見的理性辯論，來確保敵意和善意持續拉扯，不致朝向全面對抗。然而，因為多年來產線外移，導致勞工失業，反全球化加上疫情困擾，讓美國民眾對中國大陸缺乏好感，反中的氛圍下，兩黨內抗中的鷹派聲勢，遠遠大過溫和的鴿派。民主黨鷹派把對中國的制約重點，放在科技戰與貿易戰，因此我們看到拜登政府，雖然主張中美要保持溝通，建立護欄，但是另一方面卻也對美國企業與中國大陸科技產業的連結，設下了更嚴格的約束。而在共和黨方面，抗中的態度直接用行動來表達。新成立的「中國委員會」就明白表示，要全力協助台灣取得軍備，做好建軍備戰，提高自我防衛的能力。

正因為華府存在鷹派和鴿派的路線差異，讓美國對台灣的策略，也出現戰略模糊是否應該轉變成為戰略清晰的辯論。絕大多數對美國挺台充滿信心的民眾，不了解支持戰略清晰的一方，其實（其中不少人）盤算的，是：「如果兩岸發生戰爭，美國就有機會拉開跟中國之間的差距，因為戰場不在美國。」然而，在台灣支持戰略清晰的陣營，其實不是不知道戰場會在台灣，只是更相信美國的實力遠遠超過中國大陸，因此，只要台灣跟美國一起做好戰爭準備，就能達到嚇阻效果，讓北京不敢輕舉妄動。

同樣是戰略清晰，但想法和目的其實全然不同。對美國內部政治了解有限，而資訊的解讀又太過樂觀，只做戰爭準備卻沒有思考其他可能，導致台灣幾乎是半主動的，踏入中美之間的修昔底德陷阱。

回到一開始的問題，為何不相信台灣會戰勝中國大陸？答案很簡單，因為戰爭的勝敗靠的不能是信仰，而是實力。在台灣沒有累積到足夠的能力之前，台灣需要的不是膨脹的信心，而是說實話的良心。

（作者為美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授）

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