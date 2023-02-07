不管是媒體還是在野陣營， 都很喜歡拿王世堅和高嘉瑜批評或者自我檢討民進黨的一些話來舉例或引伸， 把他們當作民進黨極少數的良心， 但是他們的良心很有趣， 只敢面對小部分的真相，而且看問題只看表面， 自我欺騙的成分更大一些。

以他們評論林智堅做例子， 王世堅是用比較嚴厲直接的批評， 而高嘉瑜主要是在暗示必須要處理林智堅的問題， 但是林智堅的問題是誰造成的？ 民進黨內系統性洗學歷的醜聞是誰促成的？ 他們卻不敢提也不敢面對。

這種部分的良心能夠救民進黨嗎？ 就像是看病只看表象卻不找出病根，永遠也不可能解決問題，如果是免疫系統出了問題造成皮膚發炎， 你只擦治療皮膚的藥膏能夠治癒嗎？ 免疫系統的問題不解決那就只是治標不治本。

如果講出真相會讓他們在民進黨待不下去， 那也代表民進黨必須要死一次才能重生， 因為大家都在和稀泥、不敢去觸碰問題的核心、共犯體系大到難以面對…， 可是天下沒有不能解決的問題， 只要誠實， 雖然會造成暫時的劇痛， 但是痛苦以後就能重生。

可惜民進黨從上至下都選擇了逃避， 就算是媒體報導少數的良心：王世堅跟高嘉瑜也是一樣。他們只想為民進黨止血， 然後掩蓋真正嚴重的真相， 讓民進黨能夠繼續走下去， 說不定還有機會偷雞，延續政權。

但是現在台灣人已經失去了支持民進黨的光榮感， 學歷的造假風氣、 跟地方黑金勢力共存的腐化、 抗中而無法保台…， 只有誠實面對才能感動人民， 可惜從王世堅跟高嘉瑜這種若隱若現的良心看起來，應該是不可能了！

人民不笨， 王世堅跟高嘉瑜這種選擇性的良心無法真正感動人民，媒體也不需要再炒作這種選擇性的良心， 用局部的檢討掩蓋事實的真相叫做良心嗎？ 問題的根源就是蔡英文， 事實的真相就是全黨都是利益和共犯結構！

局部的良心就像一盤失了味的菜：食之無味，棄之可惜。

（作者為金融分析者）