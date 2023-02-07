上月蛋農與農委會談妥的蛋價調漲，在最後關頭被農委會喊卡，蛋農為此要北上抗議。坦白說，蛋農抗議有理，農委會應該拿開他的「髒手」。

報載農委會干預蛋價調漲的理由主要是「穩定民生物價」，看似以蒼生為念；但實質上卻是錯誤的干預市場，且是以蛋農、雞農為代價。因為除非業者有聯合抬價、獲取暴利等不法行為，否則官方都無正當理由干預價格。以目前每日缺蛋30萬顆的情況，蛋價勢必看漲，漲價並無不妥。

稍微有經濟觀念者都知道，政府硬壓價格的結果，除了讓需求不會減少外，也會因成本上揚、無利可圖，蛋農缺乏增產誘因而讓供給更減少；供需落差大，缺蛋情況只會繼續惡化，毫無改善之日。即使農委會以國庫補貼蛋農，也無法拉近供需差距。

以經濟政策而言，蔡政府是台灣有史以來最民粹、最會濫用國庫的錢去補貼民眾的政府，這種補貼短期與表面上看似讓民眾受惠，但實際上代價高昂，最終還是由民眾負擔。

最明顯的事證就是電價凍漲4年，換來的是台電去年與今年虧損金額超過5000億元，中油累積虧損也超過2000億元。而且這種干預不可能永遠持續，最後要反映在價格上。之後電價果然大漲，用電大戶甚至漲價15%。

無論是公用事業或民生物品要漲價，確實各界都不樂見，但只要不是涉及違法的聯合漲價、囤積物品等行為，政府都不該妄加干預。在蛋農抗議後，農委會主委陳吉仲7日表示沒有干預蛋價，蛋價調漲與否將尊重蛋價委員會的決定。

奉勸農委會以及所有政府單位，不要為了一時的表面文章伸出施捨的手。拿開你們的髒手吧！