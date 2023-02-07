最近民進黨炒作「疑美論」，指懷疑美國對台灣安全承諾的言論是「與中共應合」，故技重施，想以此取得2024總統大選宣傳的話語權。民進黨的這一套不奇怪，事實上他們也只有這一招。問題是，有用嗎？

先看看去年九合一大選之前的台灣，8月初美國眾議院議長裴洛西硬要來台，北京反應強烈，民進黨心中竊喜，感覺大選贏定了。當時國際間這則新聞相當轟動，美國國會一片支持聲，只有少數獨立評論家持反對意見。民進黨政府不用說，加油添醋宣傳，又是民主又是人權的。緊接著是北京實質封鎖台灣，美國更是一片撻伐，民進黨當然認為是「天上掉下來的禮物」。蔡政府的那個外交部長更不會放過機會，直接宣告台灣人民已經準備好作戰。

到了選前1個月，西方政府仍然直接、間接支持蔡英文，一些旅台日本幫閒文人也直說支持蔡英文「有助於台灣的國際形象」，忘了自己是誰？其實今天日本的形象更糟糕，每一任首相上任不到半年民調就慘不忍睹。日本走下坡，好像誰也救不了，還好意思教台灣人，何不先救日本自己再說。

結果西方政府用盡力量，民進黨天天煽風點火，但去年底九合一選舉結果民進黨仍然大敗，看來台灣人不吃那一套。

在一連串的世界局勢變化後，台灣人已經不那麼信賴美國的安全承諾了。這跟情感沒有關係，完全是國際實力的問題。美國國力已經快速走下坡，在跟北京的太極拳中，絲毫沒有占上風。任誰都看得清楚這個簡單的事實。更別說，美國人到最後一刻出賣盟友的事情，罄竹難書。我們需要跟美國建立友好的關係，但那是平等的，過度依賴美國而喪失了自我利益的判斷，最後必然失敗。

中華民國在大陸內戰的失敗，其中一個重要的因素在實質和心理上過於依賴美國，以致於在關鍵時刻屈從於美國的壓力，而做出致命錯誤的決定。到了台灣以後，國民黨政府檢討過去的慘痛教訓，對美國採取既聯合又自立自強的路線。一方面和美國進行政策的合作，另一方面也絕對不唯美是從。

劉自然事件，台北就向華盛頓做出強烈的抗議，群眾還衝進美國大使館。金門炮戰，蔣中正總統拒絕美國棄守金門的建議，堅持守住金門，演變到最後還與大陸領導人毛澤東建立默契，以打空炮彈的方式維持一個中國內戰的形式，台灣與大陸合作，拒絕美國分裂中國以維護霸權利益的不良意圖。兩蔣時代正式與美國合作，同時又抗拒美國的不良意圖，創造了約半世紀台灣的和平與繁榮。

因此，與美國合作同時又自立自強，是台灣的活路，對美國的做法永遠要持保留的態度。「不疑美」則絕對是死路一條。

（作者資深媒體人）