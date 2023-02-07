近日交通部長王國材表示，隨著台灣邊境解封，台灣觀光產業復甦在即，他歡迎且期待百萬陸客來台觀光，更希望本年度來台旅客總數突破600萬人次，其中更將陸客視為是最重要之來台觀光客源。

民進黨去年大選慘敗後就開始全黨抓戰犯，除了數位部一再放話說要全國禁用TikTok之外，就連食品類「螺螄粉」也一夕之間被扣上統戰工具的臭名，此外市面上常見的「黃飛紅麻辣花生」與「魔芋爽」等大陸製食品，也被經濟部宣稱為走私品高喊要下架，一時之間中國食品變成過街老鼠，綠營喊打。

但當蔡政府一邊高喊要「抗中保台」，王國材此刻卻非常不識相的高呼要歡迎陸客來台，媒體人楊寶楨就狂酸：「難道對於民進黨而言，抗中是工作，卻不抗人民幣？」蔡政府各部門政策間的矛盾與荒唐，和其政治邏輯之錯亂程度，由此可見一般。

此外蔡政府近年來高呼南向政策，就是希望東南亞的觀光客可以填補陸客之缺口，但王國材卻在此刻背道而馳，高喊要歡迎陸客來台，甚至研擬要對陸客進行觀光補貼，這樣的做法顯然與蔡政府之現有兩岸政策格格不入，畢竟蔡政府是將抗中當作是選票的提款機！特意長期激化兩岸對立，進而刺激基本盤含淚投票給民進黨。

看來民進黨說要振興觀光產業與力拼600萬旅客來台又是典型的口號治國，但蔡政府惡搞觀光業也不是第一次了，還記得去年10月13日台灣邊境開放在即，許多民眾想要出國旅遊，旅行業迎來久違榮景，但蔡政府卻突襲式宣布導遊與領隊人員都要上完「防疫講習課」才能帶團，若沒有上課就帶團將會被開罰1萬～5萬元。但此規範毫無配套方案可言，首先「防疫講習課」課程名額不足，此外是臨時宣布，旅行業反應不及，許多導遊、領隊都要出團了，卻因「防疫講習課」而無法帶團。

這其實才是蔡政府的真正樣貌，嘴上高喊要拚觀光，但實際上蔡政府卻只會喊口號忽悠業者，但全體旅行業的無奈與心聲，又有誰會關心重視。（作者為民眾黨中評委）

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