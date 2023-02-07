前總統陳水扁針對2024年總統大選選情拋出驚人之語，直言民進黨內「賴清德還沒有百分百定於一尊」，畢竟蔡英文對陳建仁仍有很多期待。阿扁一語道破賴清德在黨內期望上位的局限性，也點出蔡賴關係仍有許多賴無法掌控的變數；加上磨刀霍霍想拿回2024年執政權的國民黨，鑑於2020大選因內部紛爭而敗選的前車之鑑，提名事宜勢必更謹慎。因此一個不小心，賴都可能陷入腹背受敵的尷尬困境。

阿扁說賴仍未定於一尊，有幾個原因。第一，蔡英文即便只剩1年多的任期，仍有總統的實權與影響力，她卸任後當然仍想維持對黨政的影響力及穩固英系在黨內的發展，不會願意在任內就看到定於一尊的賴，而讓自己的權力邊緣化。

第二，陳建仁雖然個性溫和，政治魅力與能量較弱，但卻是蔡一路栽培與其合作無間、甚至可成為藉以制衡賴的堅實夥伴，雖然這次的閣揆任命看似是小英要與賴修好而遞出的橄欖枝，然若陳內閣真的做出政績，拉高了自己的政治能量，甚至邊緣化黨權，沒準2024大選的黨內初選也會有陳揮灑的空間，賴豈能輕騎過關？

第三，賴清德身邊幾乎沒有能捍衛其權力、為其衝鋒陷陣且具政治影響力的親信大將，就算他仍是新潮流大咖，但同派系的鄭文燦卻更親近蔡英文，且擔任陳建仁的副閣揆，他雖未必能與賴分庭抗禮，但也不無可能以陳建仁馬首是瞻。是以「賴營無大將」當然讓賴要在黨內定於一尊有諸多懸念。

第四，黨內諸多改革問題，尤其是最被質疑的黑金問題，豈是黨主席一人能說了算。但黨主席下一個指令便可能吹皺派系權力平衡的一池春水，能搞不搞得定各派系，可能讓賴夠傷腦筋的。

就算賴克服上述問題，在黨內定於一尊，但從黨外競爭對手來看，2024這場仗也不好打，特別是國民黨最後若是推侯友宜出戰的情況下。據媒體報導，賴已將侯視為頭號競爭對手。畢竟侯出身中南部，能侵蝕賴在南部的基本盤，而侯又是新北市長，更可能制約老家在新北的賴拓票的機會，特別是民進黨目前在北部沒有縣市長主政的當下，賴要開拓北部票源更不容易。

更何況，環境因素也對賴不利，如九合一民進黨敗選檢討被質疑虛晃一招；兵役延長1年，軍方試圖以「3+1」模式掛勾教育體系，更引發反彈；還稅於民發現金一延再延等等，賴得概括承受民意的反彈，選情自然吃力。

尤其在兩岸關係政策上，賴把蔡英文的「抗中保台」調整為「和平保台」，但社會輿論多存疑，大家都等著看賴更具體的行動。例如國民黨副主席夏立言將於8日率團訪問大陸，消息一出，綠營又是一片抹紅聲浪，卻不見賴有鏗鏘言論闡釋自己主張「兩岸和平」的主軸。

若是賴無法區隔綠軍的傳統路徑，只能畫地自限，就算定於一尊恐怕也無法在2024成為浴火鳳凰。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）