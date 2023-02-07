國民黨副主席夏立言將於8日率團訪問大陸，展開「交流對話、關懷民生」之行，並將拜會新任國台辦主任宋濤。即使國民黨強調會在平等尊嚴的基礎上展開交流對話，但民進黨馬上就呼籲國民黨不要陷入大陸的統戰陷阱。

殊不知是誰說了多次要讓兩岸春暖花開的呢？陸委會主委邱太三上任之初，說過要讓兩岸關係春暖花開；蔡總統日前在台商春節聯誼活動上的講話也重申希望兩岸春暖花開。可惜的是，民進黨向來口號很響亮，卻沒有實際作為。民進黨執政無法讓兩岸春暖花開，那在野的國民黨呢？

最明顯的例子就是無黨籍的金門縣長陳福海與國民黨立委陳玉珍日前赴廈門，與大陸協商恢復金門高粱酒進入大陸市場與小三通事宜，都獲得大陸方面的善意回應。大陸國台辦於1月29日宣布包括金酒等63家業者登陸解禁，這就是在野黨努力的成果，但執政的民進黨不僅不汗顏，還諷刺國民黨人士赴中「朝共」，心中全無民眾的利益。

相較於台灣多項水果與漁產品被大陸禁止輸入後，農委會不是鼓勵國人多消費，硬要軍隊、學校和國營事業猛吃，就是用納稅人的錢補貼，或宣稱要尋找新市場，但這些招式一用再用，卻沒有實質改善農漁民困境的效果。

目前台灣的主流民意就是希望兩岸能夠恢復正常往來，並緩和兩岸緊張的局面。但一個小三通做半套，蔡政府以運量不足與防疫當理由，不恢復兩岸直航航點，試問，這樣如何讓在大陸的台商、台幹與台生有一個便捷的返鄉之路呢？目前運量不足、費用太高，搭乘小三通或是四個直航點的乘客自然變少；現在自大陸入境的旅客陽性率已經低於2%，防疫不再能當作藉口了。若開放更多航點，機票自然變便宜，幾年沒回家的台胞會更樂意返台。

一向以政治算計優先的蔡政府，也許打算把擴大兩岸直航的利多撐到大選前4個月才開放。因為不少在陸居留的台胞因疫情無法回台，戶籍已被註銷，想要恢復戶籍並擁有投票權，至少必須在投票日的4個月前恢復戶籍，想投總統大選的民眾則必須提前至6個月恢復戶籍。如果民進黨把時間壓縮到投票前6個月或4個月再開放，不少台胞可能將來不及參與明年大選的投票。

去年九合一選舉結果民進黨慘敗，「抗中牌」失靈被認為是主因，既然希望兩岸和平是最新的主流民意，執政黨就應順應民意調整施政，而不是在野黨想要為兩岸和平出力，達成民眾的願望，執政黨還在給人扣紅帽、扯後腿。兩岸對話總比劍拔弩張的好，和平要以實際行動爭取，而不是表面上喊喊口號，私底下小動作阻撓。

畢竟在野黨並無公權力和對岸達成任何政治協議，只能把台灣民眾的心聲轉達給大陸方面參考。如果執政黨自己有積極作為，還輪得到在野黨來表現嗎？誰是真正在「和平保台」，相信人民的眼睛都看得清楚。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）