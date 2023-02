我國非洲唯一邦交國史瓦帝尼的著名人權律師暨政治工作者馬塞柯(Thulani Maseko)於1月下旬農曆年的大年夜在自宅遭到暗殺,引發該國一連串的抗議活動、南部非洲鄰國及南部非洲發展共同體(SADC)的關切,及國際社會嚴厲的譴責,後者包括聯合國人權組織、國際法庭、國際特赦組織及人權觀察者等。

由於馬塞柯遇刺的時間剛好在國王恩史瓦帝三世(King Mswati III)針對反抗他的社運人士提出警告及威脅之際,可以說時間相當敏感。此外,恩史瓦帝期待那些在史瓦帝尼犯下破壞和諧及缺乏尊重的惡魔分子,會在2023年被消滅(demonic elements perpetrating disharmony and disrespect in Eswatini will be eliminated in 2023)。這也是為何公民社會走上街頭,指控恩史瓦帝涉案、甚至是主導暗殺的主要原因。

史瓦帝尼人民解放運動(Swaziland People’s Liberation Movement)宣稱他們寧願失去生命,也不願意舉白旗投降。其領導人還表示馬塞科遭遇殺害並不會改變其爭取民主道路的既定方向,他希望有更多國家協助他們爭取民主。馬塞科所屬的史瓦帝尼法律學會(Law Society of Swaziland)強烈譴責這項懦夫行為,堅持此案必須要進行徹底的調查及發掘真相,並且透過快速的審判讓那些加害者付出代價。

在禁止反對黨的政治體制內,馬塞科仍堅持對抗政府的打壓。他在前年11月組成包括工會團體、公民權利,及宗教組織在內的多邊利益攸關者論壇(Multi-Stakeholder Forum),要和政府對話,但遲遲被拖延未能舉行。先前,馬塞科曾在2014年時撰文批評政府和司法單位而被以藐視法庭的罪名遭到拘禁,因此他早就是政府的眼中釘,這次遭到暗殺儘管並不意外,但也讓觀察家見識到他對政府及王室造成的威脅。

史瓦帝尼所屬的SADC為此危機特別在納米比亞召開臨時高峰會,要求該國儘速展開快速、透明及全面(swift, transparent and comprehensive)的調查,推動與民主運動人士進行全國政治對話(national political dialogue),以降低衝突、穩定社會。

不過這則新聞在台灣或許是因為農曆新年的緣故,或是不方便批判我們在該地區僅存的邦交國,因此不但未見報導,也不見外交部表達關切。然而,台灣自詡是民主陣營的成員,具有民主韌性,對本身的人權自由也很自豪,平常會關注及批判大陸或是香港的人權議題。然而,我們對友邦的嚴重人權問題選擇噤聲不語,豈不和我們的基本價值有所矛盾?

或許我國外交部有透過駐史瓦帝尼大使館表達了中華民國的立場,但個人對這項道德勇氣是存疑的。畢竟,北京長期的外交政策就是採取尊重各國的主權與領土完整,及不干涉內政等原則,而不像美國經常拿民主價值當作外交工具。因此如果我們仿效華府的做法,在中華民國目前僅剩的10多個邦交國中,許多都有迫害人權、缺乏民主的情形下,我們的批判或關切,很可能讓這些國家的領導人更有理由選擇將外交承認轉向北京,這或許能解釋我們的雙重標準乃是有外交的考量。

轉念思考自稱是民主典範、人權捍衛者的美國,不也是往往在這個議題上做選擇性地思考。她可以嚴厲譴責中國大陸、北韓、緬甸、伊朗、厄利垂亞、辛巴威、古巴及委內瑞拉等國的民主與人權,但對有同樣問題的埃及、以色列、海灣國家、吉布地等,卻從未公開疾呼要求領導人改善其人權。如果美國都因為國際現實及國家利益的考量,進行選擇性地表態,那台灣可能也沒有必要去維護這些所謂的「普世價值」而得罪友邦,甚至面臨斷交的命運。

(作者為國立政治大學國際關係研究中心研究員)