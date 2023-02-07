自許帶領「溫暖堅韌」內閣的行政院長陳建仁，上任不到10天，閣員就出大包！運安會主委楊宏智遭媒體爆料，上班時間搭乘公務車辨理私事，甚至到宜蘭泡湯吃美食，還報公帳。此外，國安會一名處長級高官違法出境，與現場基層查驗人員爭執後拍桌大耍官威，國安會證實確有此事且迅速道歉。楊宏智第一時間否認媒體報導，陳建仁則要求以最快速度調查，並限3天內完成調查報告。

不少人認為，陳建仁只是總統蔡英文垂簾聽政下的傀儡閣揆，新內閣有8成官員是前朝留任，也是蔡英文的決定，陳建仁實際管轄範圍有限，權力也受到限縮。為了一改外界觀感，陳建仁有意藉楊宏智一案樹立威信，理所當然；特別是，楊宏智雖是前行政院長蘇貞昌延攬，但這次媒體報導的相關事件都是發生在陳內閣上任後，頗令新內閣臉上無光，陳建仁當然得表現強勢些。

尷尬的卻是，楊宏智被爆料搭乘公務車進行私人行程，陳建仁也有，而且還更大「攤」。2018年8月24日，時任副總統的陳建仁，率全家三代一共8人赴金門度假3天2夜，不但全程調用縣府公務車輛當作遊覽車，且出動了12名隨扈保護，金門警方也派遣近20名員警著便服全程戒護，可謂勞師動眾。當時豪大雨正重創南台灣，全台都在出人出力援助，而陳建仁只不過是與家人進行私人旅遊，卻如此耗費人力和公帑，因而引發社會高度批評。所以陳建仁在刮別人的鬍子之前，最好是先整理整理自己的門面吧。

陳內閣上任未幾即頻頻出包。台灣蛋荒、蛋價上漲的問題延燒已久，農委會主委陳吉仲毫無能力解決，7日農委會邀集蛋農跟蛋商進行討論，以了解產銷現況。但後續上漲幅度以及如何執行等實際決策，陳吉仲卻表示「要由蛋價委員會討論，而農委會尊重委員會討論的結果。」

換言之，陳吉仲就是不做決定，這讓蛋農和蛋商氣炸。網友嗆聲陳吉仲根本就是尸位素餐，「要農委會有什麼用？」還有人說，這種不管事的主委，派一顆西瓜去做也行吧。

經濟部長王美花更讓人無言。她在經濟部日前舉行新春團拜時，大剌剌地表示，今年度的工作重點中「將會有更多政治題。」擺明了是在為自己無能處理能源轉型、甚至加入國際經濟組織等重大任務打預防針，如果屆時相關工作的結果不如預期，王美花只要說「這些都是政治題，不是經濟題啦」，就可以兩手一攤說沒辦法。事實上，自王美花上任以來，改善缺電、加入CPTPP、以至於蔡政府一再吹噓的台美經貿議題等，都沒有實質的進度。

陳建仁率領的是一群沒用的蝦兵蟹將，再加上他自己有學倫、愛貪用公務資源等問題，難以服眾。如此上樑不正，陳建仁就算震怒，「震度」也很有限，恐怕很難匡正官箴，陳內閣執政成績注定黯淡，很難令人有什麼期待。

（作者為資深媒體人）