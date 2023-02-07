民進黨主席賴清德提出「台灣不容疑美論」之後，一時間，疑美變成反美。彷彿要保台就不能疑美。疑美就是反保台，就是親中賣台。然而，這是民主該有的基本態度嗎？美國《獨立宣言》起草人傑弗遜說：「我們美國的民主，是建立在人民對政府的不信任上。」不信任，就是人民懷疑政府。

不能懷疑政府 獨裁政權

任何一個民主國家的公民，唯有認識到自己是國家的主體，而政府只是作為受人民委託行使公權力的管理人；政府有沒有依人民的意志，去執行人民託付的任務；有沒有依照他承諾的政見，去實踐諾言；有沒有利用這個政府的權力，去竊取人民的權力，藉機擴大權力，或者變成行政權獨大的獨裁者；這都是需要人民不斷的、持續的、強力的監督。

因為懷疑政府，所以我們需要設立國會，用國會監督政府。但成熟的公民當然會懷疑國會濫權，所以再用司法去建立一個獨立於政治之上的審判機制。這就是三權分立的理論原理。但人民也懷疑司法不公正，所以仍要監督司法系統，以避免司法不公，利用司法和政治利益勾結，成為權力的巨無霸。而在這一切之上，便是人民作為主體的公民權，要透過選舉，透過政權輪替來不斷更迭，作為對政權最後的制衡。而這正是民主的可貴之處。

懷疑政府，懷疑國家機器，懷疑政客，甚至懷疑國際上的任何一個政權，懷疑每次的國際軍事行動，是不是合法合理，符合公平正義原則，這都是一個公民的基本權利，也是必要的素養。

要求人民不能懷疑美國政府，當然會延伸為不能懷疑政府，甚至把懷疑政府的人打成政敵，打成境外敵對勢力的同路人，或者打成敵人的認知作戰，這便是獨裁的開端。全世界都非常熟悉這一套，因為希特勒的獨裁歷史舉世皆知。台灣人也非常熟悉，因為戒嚴時代並不遠，人民的記憶猶新。

好不容易解除戒嚴36年了，依照民主化進程，台灣應是一個注重人權的民主國家了。然而，獨裁的魔手，悄悄伸回來了。當執政權力全部交給民進黨，連立法院的監督權也交給它，所有濫權的事就發生了。一個政黨可以透過立法設立一個機構，號稱可以判斷正義與否，它叫做「轉型正義」。合不合乎正義，不是透過法院來裁判嗎？如果立法院可以決定正義是什麼，那台灣還需要司法嗎？

美國出賣台灣 史跡斑斑

最為誇張的還不僅是這些，透過總統府、行政院、各部會乃至於民進黨政治人物、網軍側翼，不斷發出訊息，說不能懷疑政府，因為政府「抗中保台」，懷疑者就是中共同路人。而賴清德更誇張，說不能有「疑美論」。

民主化之後的台灣，竟然不僅不能懷疑這個政府，還不能懷疑外國政府。美國出賣中華民國史跡斑斑。尼克森在中華民國退出聯合國前夕，派季辛吉訪問北京與周恩來會談，讓台灣失去國際支持而退出聯合國；美國為了聯中抗蘇，跟大陸建交。外交現實如此，豈有任何信任可言？懷疑、不斷懷疑，才是發現問題、處理危機、穩固邦交的根本。

懷疑，是一個公民社會的基本素養。懷疑美國政府，是公民的基本人權。今天美國人民難道有信任他們的政府嗎？美國權威民調單位皮尤研究中心在2017年底指出，民眾對政府的信任度跌至史上最低，僅18%的受訪民眾表示他們信任政府。美國人民不信任政府，賴清德要台灣人民不能懷疑美國，這不是證明他是一個沒有公民素養的人？這樣的人要選總統，若他當了權，台灣會如何？再造一個新神壇？再造一個新獨裁政權嗎？

回到哲學家笛卡爾古老的格言：「我思故我在」。一個人，因為思考，因為懷疑，才能證明自己的存在。一個不思考的台灣，一個要人民不思考的領導人，台灣的主體性還存在嗎？重點是：「民主，是建立在對政府的不信任之上。」懷疑，是公民基本人權。疑美，懷疑任何一個政權，才是真正有主體性的現代公民。