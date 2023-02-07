春節前夕，筆者一生摯友、北醫前校長胡俊弘醫師離世。回想他對人真誠溫暖，以及對台灣醫學教育的付出，至今仍深覺惋惜，但相信他遺留人間的溫情和貢獻，將持續為台灣社會帶來正面力量。

胡俊弘醫師生於1942年，北醫醫學系第一屆畢業，曾任美國史丹福大學醫學中心臨床皮膚科主任及瑞士日內瓦大學客座教授。1990年接受北醫董事會徵召，由史丹福大學返台，出任北醫第六任院長。1996年擔任北醫首任遴選校長。

根據北醫官網介紹，胡校長任內推動多項硬體設施興建，廣設系所及爭取萬芳醫院之經營。他同時也是國際皮膚科醫學會聯盟國際理事及台灣皮膚科醫學會理事長。

值得一提的是，胡校長也是北醫「醫學人文研究所」創所所長。曾有媒體報導，該所是全台灣醫學院第一所「醫學人文研究所」，提倡醫學人文和倫理，重視醫學生的人文社會關懷，提升了台灣醫學教育品質和深度，貢獻卓著。

志弘與胡校長的結緣、結識超過40年，最初我們於1980年代在美國認識，當時我在舊金山大學擔任法學教授，胡校長在史丹福大學任教，兩人從美國回到台灣發展，始終保持聯繫，情誼延續至今。

尤其令志弘感動的是，胡校長待人溫厚真摯，對志弘家人的關懷和照顧不遺餘力。2002年，家母心肌梗塞在萬芳醫院急救，他得知後立即趕到醫院，並非心臟科專業的胡校長陪同我站在急診室內家母病床旁，看著醫師進行急救，長達3至4小時，直至急救結束，一定程度緩和了志弘及家人焦慮的心情。

還有某年的大年初一，社會各界都還在歡度春節假期，家裡的小朋友卻出現皮膚問題，胡校長得知後，立刻請我帶小朋友到他家，提供諮詢和建議，所謂「醫者仁心」，胡校長堪稱最佳寫照。

此外，1996年志弘參與第3屆國民大會代表選舉，胡校長親自陪同志弘到選區內相關場所造勢拉票，猶記得胡校長跟著志弘到某處大樓，逐層向選民致意，從一樓到十多樓，從不喊累，真誠用心，志弘至今難忘。最後志弘也不負社會期待和友人支持，得以高票當選，並積極服務國家和社會。

2021年7月中，胡校長病情已趨嚴重且失聲，但仍堅持手寫字條並傳訊息給志弘，依舊掛心醫療志業的前景，希望相約面談。志弘當時為免影響胡校長病情，建議待病情穩定後再議，希望胡校長好好休養。

無奈胡校長仍於今年初離開了我們，每每回想起胡校長待人之真誠溫暖，以及對台灣醫療教育和發展的堅持與付出，志弘就感到無比痛惜。

胡校長的父親、北醫創辦人胡水旺曾說：「行醫一輩子照顧的病人總是有限，辦醫學院培育醫學人才，對社會的貢獻是無限。」相信胡校長已身體力行，完成父親交付的使命。

（作者為第三屆國民大會代表、國立台北商業大學榮譽講座）

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