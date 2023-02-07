2023年2月，元宵節前。中國一顆流浪氣球，從加拿大飛進美國領空，距離地面1.8萬米到2萬米之間。美國立刻譴責中國，說這是一顆間諜氣球，等氣球飄到海面上後，用導彈把它擊落，現在，美國海軍已經把氣球殘骸打撈上岸，當然會收集所有碎片，針對材料與科技，詳加研究。

2022年9月，美國空軍一架RC-135U電子偵察機，從沖繩美軍機場起飛，穿過中國東海防空識別區（Air Defense Identification Zone, ADIZ），沿著東海海岸往北飛，飛到膠州灣青島近海。

2022年8月28日、29日，美國空軍兩度闖入中國防空識別區，中國空軍廣播「嚴重侵犯我國主權，立即離開」。但美軍，把中國空軍的廣播當作空氣。

2022年9月，美國軍機連續一周，進入中國領空周邊，P-8A進入中國大陸防空識別區，被中國空軍驅離時，美軍還反嗆「有國際空域航行權」。

日本軍機也多次，進入中國大陸防空識別區，並且無視警告。

領空，是一個國家的領土與領海上方的空氣空間，國家享有絕對主權，但是，到底空域的最大高度，是到什麼高度？國際間並沒有一致的意見，國際航空聯合會，以100公里的高度，作為地球大氣層跟外層空間的分界，叫做「卡門線」。超過這個高度，就不算領空，這個定義並沒有法律約束力。但是無論領空的高度到哪裡，中國的流浪氣球高度，是在美國領空範圍內。

防空識別區，則是一個國家為了國防需要劃定的空域，一般會比領空的範圍大，如果有不明飛行物進入，可以警告，但不能隨意擊落。所以，美國、日本的戰鬥機跟偵察機，一再跑到中國防空識別區，是什麼意思？

飛機的飛行高度，最高到35000英尺，到42000英尺之間（1萬668米到1萬2801米之間）。中國的流浪氣球，飛行高度遠高於民航客機。這個高度，F22是打不到的，一直等到氣球飄到美國東海岸，到了海面上，F22才能把氣球擊落。

美國對中國氣球飄到美國領土上空，是震驚跟震怒的。拜登在1月底就發現這顆氣球，可是一直隱瞞，這顆氣球從1月28日出現，然後飄到阿拉斯加，30日飄到加拿大上空，然後到美國愛達荷州，又到了蒙大拿州，現在把它打下來，拜登又當作功績宣傳。

雖然中方表明，這是民用的氣象氣球，但美國從一開始，就認定是間諜氣球，根本不理會中方聲明。這是因為，美國自己本來就用所有手段，長年監視別人，拜登官員還表示，這顆氣球內有小型馬達跟螺旋槳。所以，無論如何，美國都認為自己受到威脅，定要中國為氣球付出代價。

要知道，美國打擊中國科技業，從頭到尾的邏輯線，就是：

一、中國是「邪惡帝國」

二、中國科技企業跟政府合作

三、中國科技企業竊取美國情報

四、中國科技企業危害美國國家安全

五、所以打擊迫害中國企業可以不擇手段

這五點，環環相扣，但是不需要證據，完全自說自話。現在有這顆氣球，美國當然更加強化這個閉環邏輯。

在元宵節前出現的這顆流浪氣球，會被美國當作調動反華輿論的又一個藉口，長期以來，美國的反華共識，本來就高度一致，但是，藉口多多益善。這顆中國氣球，可是真的飄在美國上空，這太具象了，老百姓都看得到。

所以，這顆氣球，對拜登來說，對內，可以再炒作一波「中國威脅論」，面對中國，美國會擺出「你好大的膽子」，「被我抓到了」的興師問罪之姿。其目的是利用氣球，「你要如何認錯、賠罪、補償？」

中國已經被美國「反華」很久了，美國的鴨霸、蠻橫無理，跟對中國的侵門踏戶，也不是一年兩年。有人罵中國太「戰狼」，但，中國真的實在太不「狼」了，每次都是防禦，防禦得稍微好一點，竟然還不行？

中美的格局不會變，只會更激烈。美國對中國的六步棋，「壓制、隔離、分裂、滲透、掏空、兩手」不會停，而會運用所有事件，來下這六步棋，取得最大利益，這當然也很正常。

依據國際法，國家對領空有絕對主權，美國要對領空內的任何東西，採取任何手段，當然是它的極限權力，但是對一顆對方已經聲明是民用的氣球，美國在所有的處理手段裡，選擇用最極端的武力擊落。這，就是打算跟中國攤牌，不留任何善意空間了。

中國外交部跟國防部，都發表了措辭強烈的聲明，抗議美國舉動。外交部副部長，也向美國駐華大使館，提出嚴正交涉。

美國用流浪氣球，發動新一波反華行動，很常規操作，也會利用氣球事件，在布林肯訪華時，要求中方對某些議題讓步妥協，美國能不能真的從中國這裡拿到好處，那得要看中國的態度。

20世紀50年代到70年代，美國為了對付中國大陸，中情局利用台灣空軍，在台灣建立黑貓中隊跟黑蝙蝠中隊，U2偵察機常年進入中國大陸的各地領空，偵蒐得到的情報，直送中情局，還負責心戰傳單，輸送情報員。

大國博弈，是無情殘酷的，美國對其他國家，盟友或敵國，只有利用，絕不留情，本來就不打算給中國留任何機會，中國只要，也必須，放棄幻想，勇於鬥爭，善於鬥爭，以智慧鬥爭。

（作者為作家）

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