回台灣後有一則非常有意思的新聞在網上發酵：台灣教育部發文呼籲，為何只有結婚的女性，除夕年夜飯不能回自己的原生家庭團圓？主張現在是時候拋下過去的傳統，讓結婚的女性有選擇的自由，想什麼時候回娘家、就回娘家。

別懷疑，「初二才能回娘家」仍是每年討論一次的話題，這次連台灣官方都參與進戰局。中國大陸很大，但對於我在北京的朋友同事們來說，這種「過年女生能不能回娘家」的遠古命題，都到2023年了寶島人民還講得樂此不疲，實在復古。

2019年相識十多年的老友結婚，但之後3年我都未回台，也不知道她具體的婚姻生活。這導致過去幾年我都對大陸朋友誇下海口，「大陸父母的催婚催生太誇張啦！台灣父母雖然也會想催，但不至於催得『無法無天』。」

「誰說不誇張。每個月都催生好嗎？婆家催完娘家催。」在小飯館裡，老友灌下一口啤酒，淡定地看著我。

朋友嫁入台灣中部一戶經濟條件很好、但相對傳統的婆家，「不會還要你生兒子吧？」我脫口而出。

「老人家當然會這麼希望啊。」她的出生家庭也是比較傳統的，出嫁前母親甚至會擔憂「你什麼都不會，婆家會不會嫌棄」，出嫁後自家母親當然也加入催生行列。

老友的兄長在國外，她出嫁後過年父母只能單獨過，這樣的情況下除夕能回娘家吃團圓飯嗎？聽到這問題，她反問我，「你知道為什麼女生出嫁後過年不能回娘家嗎？因為會給家裡『帶衰』。很多甚至嚴格到初二之前是嚴禁踏入娘家門的。所以我爸媽當然不會期望我除夕回去。」

對於老友這樣的年輕人而言，平時老公做家事、回婆家婆婆也會阻止她「你別動，我來弄就好」，已然是很不錯的。更傳統的婆家，是會期望媳婦一起準備年夜飯的（雖然年輕媳婦往往回婆家前，就已經下單一桌便利商店的年菜套餐）。

反觀我家，我媽從小就嚴格警告，「你和你姊姊結婚後，每年輪流回來吃除夕年夜飯。否則我生兩個女兒，是活該孤獨嗎？」

沒想到兩個女兒都至今未嫁，自此每年除夕的主題變成「為什麼我的兩個女兒都沒人要」。

有意思的是，這樣的傳統在朋友和台灣輿論看來，未必是「不女權」。台灣普遍以性別平權自豪，「同工不同酬的情況幾乎沒有，針對女性的就業歧視少，女性官員的比例很高」。兩岸長期有一個怪現象：大陸網民說台灣女權低，台灣網民說大陸（除了上海）女權很低……

「拿父母的錢買房？謝謝，不用了！」

大年初一，與雖身在台灣、但有眾多大陸朋友的兩位台灣朋友見面聊天。說起台灣的「傳統」，女生朋友進一步跟我科普，「你知道大年初一要拜祖先，媳婦會跟婆家一起準備豐盛的菜餚嗎？我家族的姐妹們現在都在婆家幫忙，傳統的台灣媳婦，大年初一很忙的。」

「我大陸朋友的妹妹結婚後，到婆家還是甩手掌櫃，啥都不幹喔。」我補充。

「其實現在年輕一代也轉變了。現在出生率這麼低，大家從小都嬌生慣養，誰還慣著誰啊。台灣的長輩以後也會跟大陸一樣。」

講起春節傳統，我們三個台灣人有著不同生活經驗。但講起「要不要跟父母拿首付買房」，我們仨異口同聲——不要，千萬不要！

「北京有小孩子上學的需求，加上大陸很多父母的觀念還是結婚必須買房，租房結婚很可憐。但我想到要跟老人拿這麼多首付，壓力好大！想來想去還是算了，就繼續給房東交房租吧，至少是自己能負擔的選擇。」前陣子一度想在北京買房的我表示。

「而且父母出錢買房，鑰匙總得給父母一份吧？我某朋友就是因為這樣老婆總跟他吵架，因為父母會隨時過來。」朋友甲點頭。

「對啊，跟父母拿錢，最後他們不得干涉你各種生活選擇？父母為你掏空家底買房，那催婚催生不是也理所應當？這樣還不如租房，誰也別干涉誰。」朋友乙心有戚戚焉（對了，這倆朋友都結婚了，是快樂的租房結婚族）。

我們仨有位共同的朋友丙——作為資深單身族，有份不錯的穩定工作，家境尚可，同樣拒絕跟父母拿首付買房，理由亦是「不想欠父母這麼多錢與人情」。而我另一位好友丁，作為結婚一族，租房數年，近期考慮買房，但只能買在遠離台北之處，理由又是「不想跟父母拿錢。」

我不敢說這代表多數台灣人，但就我周圍的同齡朋友而言，「和父母拿一大筆首付買房」，確實有很大的心理壓力，大多也認為「沒必要」。以前研究生的大陸同學們一畢業，若家境尚可，父母就會積極給子女買房了，對照下同輩的台灣青年買房年齡實在晚。

並非不考慮未來，我身邊的台灣朋友們都挺愛存錢，做養老規畫，不指望未來能拿到什麼退休金。至於房嘛，就老後承接父母的吧。

自然，父母也會操心孩子的。比如我姊姊的一位男性朋友，年過四十未有對象，老家的父母看不過去了，終於替他在台北付了首付，年邁父母歎氣告訴他——兒啊，四十了，期望你有套房子後，對像好找一點。（《春節返台記》四之三）（郭雪筠/台北女孩看大陸）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

投稿信箱：[email protected]

臉書粉專https://www.facebook.com/520ROC，歡迎線上互動。