光復時來台的工作的閩浙人，福州人尤多，談起228，很多人都說怕聽到街頭、門外的木屐聲，還有他們躲在房底下，上面台省暴徒侵門踏戶，在地板上橫行的咖咖聲。

紀政，50年前，她在曼谷亞運時，就說她是中國人，每一吋肌膚都是，但後來民主解嚴，多年後，她改口了，說：「父親在郵政局上班，很有「正義感」，沒有辦法忍受貪官汙吏，228事起，就帶領一群兄弟去貪官家，把他們貪到的、不該屬於他們、不義的東西，全部拿來燒掉。她父親很清廉，還不准任何兄弟私自拿東西回去離開。

後來那些兄弟有的被槍斃，她父逃亡，拿了一隻手槍給她9歲的姐姐，教她要保護家人，槍如何用什麼角度，才可以把敵人幹掉（嘻嘻！紀笑）。」

紀政說她家228後很苦，她被送到牛埔一人家去作養女。我才知她原來與我家極近，我們那村是日遺眷舍，3家軍眷分一戶。我在日式榻榻米房子裡長到10歲。這裡與現在最有名的12億棒球場不遠。

我讀竹師附小，紀政也讀了兩年，後來說她讀不起，轉去了東園國小，體育老師是柯承發，柯文哲的祖父柯世元是竹師附小的教導主任。柯文哲在2014年說「祖父在228事件被當局者抓走、打到殘廢，3年後在家中抑鬱而終」；2015則表示「228事件後被羈押半個月，釋放回家後，全身是傷、精神恍惚，臥病數年因肺結核過世」；2016年「祖父於事件後臥病3年去世，入殮時連一套新衣服都沒有」，17年柯承發在新竹紀念會說「父親是228事件時被抓到憲兵隊嚴刑拷打，回家後病入膏肓，『隔天就撒手人寰』」。

《中國時報》2017年3月2日報導：「柯P祖父之死有四個版本，把網友搞瘋了。網友譏「你們對一下稿子再來好嗎？」

當時主持新竹慶祝228大典的，就是現在大有名的明通市長林智堅。

而國史館長吳密察，當年則舉辦《二二八史料彙編》，說是善良人民大量被槍決「以儆效尤」，「地毯式清鄉」殺戮、造冊抓捕、國家暴力進行「文化清洗」。

說是1947年4月，台中縣政府11日發文給各科處室、各區署警察所，「奉行政長官公署民政處…查此次事變多為日本留學生或娶日女以及走私日本之奸梟於幕後操縱暴亂時，更煽惑民眾大唱日本歌，穿著日本木屐軍帽以示不忘日本精神，此種現象應予取締，查封禁絕開唱日本唱片，使用日文，（廣為禁止）穿用日本鞋屐服裝以端正此風」。

（照片：作者郭冠英提供）

「本省淪陷50年，人民積習難返，本項禁令恐難遽收實效，該區（鄉、所）應即斟酌情形，首先禁止在政府機關使用日語日文及公共娛樂場所開唱日本唱片，然後逐步取締日本鞋屐服裝，務期所有帶有日本色彩之文物習慣完全革除，使台胞與祖國情感融洽一致，消彌隔閡於無形。」

吳密察指著新書表示：「號稱要清鄉，就是分區，地毯式地把『壞人』找出來，呈報該區所謂『壞蛋』」。

還有本書及紀錄片，大談白崇禧其實是活菩薩，要不是他來台灣善後，不知道有多少的「壞蛋」會被殘殺。吳密察被問到：「這6本有關228善後清鄉部分，是否有國民政府遣白崇禧來台宣慰的相關檔案？」吳說這在過去18冊資料就有了。

也就是說，這些清鄉的史料，就像美國人葛超智打的達姆彈一樣，史料早有、早談過了，不是什麼新發現。而且，吳密察不好給白崇禧是「好人」說澆冷水的是，白其實是228事件中最嚴厲的人，鎮壓處刑大都是白下令的，而白對事件的定性是「皇民奴化教育」為主因，所謂的共產黨、奸黨發動根本是無稽之談，正史學者黃彰健等也都持如此看法。所以台獨人士對白最嫉恨，把白說是大好人，對台獨來說是啼笑皆非，這所以吳密察當然避談這段了。

白崇禧當時報說：「此次台灣發生不幸事變，賴陳長官迅速處置，在台陸、海、空軍以少數兵力，對機場勤務、要塞、倉庫之守護、治安之維持，確已盡忠職。待增調國軍抵台，始於短期內，將變亂大致平定。」「對此次事變傷亡官兵及深明大義、富於國家、民族觀念之台胞，予以讚賞。」

他報蔣：「密查此次台灣事變之遠因，乃由台胞青年過去受日本50餘年狹隘偏激教育影響，致國家觀念民族意識薄弱。其近因即抗戰勝利後，中共假言論自由之名，恣意詆毀本黨及政府軍隊，台省一般不正確之報章輿論，亦同出一轍，醞釀既久，台人有政治野心者乘機操縱，伺機爆發，故最近以台專賣局緝私事件，藉題發揮，因少數共黨份子及日軍投降後，自海南島遣回之台籍退伍軍人與地方莠民勾結，煽惑叛亂，台省青年學生妄動盲從。事變係野心者有計畫的暴動，希圖奪取政權，非少數奸黨所能全面鼓惑，不過利用台人排外心理，推波助瀾而已。今後治台方針與職在京所擬者確有修改之必要，請俟視察完畢，與陳長官詳商再提具體方案，以供採納。」

「非少數奸黨所能全面鼓惑。」奸黨，就是指共產黨，其作用實不大也。