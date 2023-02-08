近日星雲大師圓寂，海內外同悲。大師一向主張兩岸應通往和諧與和平的道路，以愛為基礎、同體共生、包容同理，打造兩岸和平基礎，和平主義為其遺留兩岸社會重要資產。尤其通過兩岸宗教文化交流，可以化解彼此怨懟、衝突，文化交流可以扮演兩岸和平的重要推手。

對於兩岸問題，星雲大師也不時表達憂心，曾言：「我一生愛中國、愛台灣、愛中華文化，我和大家過去的祖先一樣，在怒海餘生中來到台灣」，衷心祝禱「惟願國泰民安，別無他求」。足見大師心繫兩岸和平，既愛台灣也愛大陸，希望以人間佛教等宗教文化淑世人生，經由宗教交流尋求兩岸和解出路。

無庸置疑是，台灣民眾若能兼具中國認同及台灣認同，以中華文化為兩岸共同資產，兩岸即可走在共同振興中華民族的的道路。相對於台灣社會現在台灣認同增加，中國認同及雙重認同下降，還有一系列「去中國化」措施，在「抗中保台」路線及「聯美抗中」戰略下，中道平衡戰略漸往一邊倒失衡戰略發展。在兩岸交流及合作深度及廣度下降，即使當前重啟小三通皆不可能，這可能持續導致兩岸敵意螺旋上升，趨於戰爭邊緣風險。

大師可謂是宣揚兩岸佛教文化藝術交流之促進者。2011年佛光山與中華文物交流協會開始進行合作，雙方簽署第一階段五年合作協議；2016年3月捐贈北齊佛首，簽署第二階段框架協議。位於高雄佛陀紀念館已展出多項兩岸文物大展，包括千年重光、山東青州龍興寺佛教造像展、紫禁佛光，明清宮廷佛教藝術展，或妙香秘境——雲南佛教藝術展、龍門佛光——河南佛教藝術展。透過兩岸持續宗教交流，宣揚傳播佛教文化及藝術不遺餘力。

同時，重視兩岸融合途徑對兩岸深厚長遠影響。位於江蘇省宜興市的佛光山大覺寺，即曾召開舉辦「兩岸文化融合」研討會。藉由推動兩岸社會共同宗教文化發展，共享和平發展紅利，共植兩岸共同價值及共創利益，助於加快兩岸民眾塑造濃郁中華文化及民族認同。兩岸同文同種同源，具有共同中華文明價值、相連民族血緣情感，利於建構兩岸命運共同體意識及民族主義之「同體共生感」。

與此同時，大師扮演兩岸宗教文化交流的開創者。1987年台灣當局開放赴陸返鄉探親，1989年星雲大師接到時任中國佛教協會會長趙樸初先生邀請，率領500多人組成的訪問團，積極推動兩岸宗教文化交流。2002年大師以「兩岸未通，宗教先通」與大陸達成佛指舍利蒞台協議，且以「星雲簽頭，聯合迎請，共同供奉，絕對安全」為原則，組成恭迎佛指舍利委員會，至西安法門寺迎請舍利到台灣供奉37日，計500萬人瞻禮。

尤其大師更積極推動佛教文化藝術與中華文化融合。例如舉辦世界佛教論壇，赴湖南長沙岳麓書院講學，博鰲論壇發表演說；江蘇宜興覆建大覺寺，捐建揚州鑒真圖書館，讚助南京大學興建佛光樓等。致力兩岸佛教音樂交流故事，2003年佛光山梵唄讚頌團首度應邀到北京、上海表演。2004年兩岸同組「中華佛教音樂展演團」，至台灣、香港、澳門、美國、加拿大等地巡回演出，奠立兩岸佛教交流的新里程碑。2014年在北京以「中國夢與人間佛教」為主題，強調人間佛教對建構「中國夢」影響，對並「中華文化要加強軟實力建設」提出建言。

需加以說明是，大師的國家認同感極具包容性，不執著兩端，既強調是中國人也是台灣人。直言「我的理念是不分國家大小、種族膚色，在平等下彼此不分大小、上下、強弱，共同來創造人間的和平」。足見大師的認同，不僅具有中國認同及台灣認同之雙重認同，同時兼具全球主義認同，誠如其所言「我對兩岸視如一家，我對世界都如兄弟姐妹」。這既體現「兩岸一家親」同胞愛，也凸顯「四海之內皆兄弟」之「地球村公民」理念，展現無差異對待之平等心。

令人欽佩是，大師呼籲民眾以中華文化的傳承者自居。大師毫不隱瞞反對台獨、支持「九二共識」的政治立場。主張和平主義及反對戰爭，指出「我終其一生，推動實踐僧信平等、男女平等、自他、宗教平等的行動。而對於兩岸和平、世界和平，則是我畢生的盼望。」星雲曾為台灣社會進行一系列「去中國化」活動感到憂心，呼籲各界精英、大眾應教育下一代，出生在台灣的中國人應以身為中華民族炎黃子孫為榮，擁有優良的中華文化為傲。

總體而論，星雲大師致力於加強兩岸宗教交流，是一位偉大促進者、開創者及貢獻者。藉由佛教與中華文化之融合，兩岸民眾對共同文化、歷史、宗教同源同根塑造共同家園認同，兩岸文化交流可以發揮「擴散效應」，拉近「兩岸一家親」及「心靈契合」心理貼近感。經由兩岸經濟社會文化交流及合作，最終達成政治和解。

誠如大師所言：「假如我們兩岸慈悲，共同以中華文化救台灣，還怕未來沒有出路嗎？」透過宗教交流及合作，兩岸社會文化融合途徑，利於建構中華民族文化及兩岸命運共同體。若能促進兩岸民眾在各領域交流合作，共同推動弘揚中華文化，促進彼此心靈契合，俾利民族命運共同體意識建構，身為芸芸眾生的個人衷心摯盼祝禱，兩岸當局能夠共創和平和諧和好之「三好」兩岸關係。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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