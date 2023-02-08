2020年8月

James Winnefield （退役海軍上將，曾任三軍參謀首長聯席會議副主席及北方司令部司令）

Michael Morell（曾任中情局副局長，兩度代理局長）

尚未發生的戰爭？

紀事錄，卷146/8/1410

本期紀事錄邀請幾位經常撰稿的作者設想下一場衝突將如何發生。本篇是該系列首篇。

解放軍動武快速啟動，選在1月18日傍晚，美國新總統就職大典前兩天…1月19日下午，美國國安會緊急召開首長會議研議最新情勢…與會人士意見紛歧…兩小時激烈爭辯沒有結論就草草結束，僅發表一份譴責中國大陸、支持台灣的聲明…1月20日上午…台灣政府意識到自己將面臨一場血洗災難，蔡英文不情願地同意接受中國大陸的要求而投降…美國三軍首長聯席會議主席在1月21日走進例行會議…他問了三個問題：到底怎麼回事？我們要做什麼？過去究竟做錯了什麼？沒有人接他的話…過了好一會兒中情局局長說，「二十年來我們專注反恐與反動亂，忘了練習怎麼與高手對決，現在終於嚐到苦果了」。（頁5-9）

2020年9月

國防部致國會年度報告：

中華人民共和國相關軍事與安全發展

Hachette 出版社出版

中國大陸已經擁有整套針對台灣的作戰選項，從空中及海上封鎖，到全面兩棲侵入，到奪取並佔領部分或全部的台灣島或外島。（頁112）

關於中國可能對台採取的行動…它可能用步步進逼的方式，釋放動武訊號或採用處罰性的動作。解放軍也可能採用大舉進犯方式，迫使台灣接受統一或依中國大陸開出的條件接受統一談判。最值得注意的是，中國大陸將設法使用它在2019年10月國慶軍演中展示的武力來嚇阻美國不得介入台海戰事。如果嚇阻不了，中國大陸就會企圖用某種非對稱、有限、速戰速決的戰爭方式，來延遲或擊敗美國的干預。它還可能選擇升高到網路、太空、或核武作戰層次，來終結戰事，或打成僵局，最終由政治解決。解放軍可能啟動以下四種戰法之一，或混合打擊：空中與海上封鎖…有限打擊與脅迫手段…空中與飛彈攻擊…入侵台灣本島。（頁113-114）

2020年9月

Kevin McCarthy 等15位聯邦眾議員聯合提出

中國專案小組報告

（本報告由15位共和黨籍眾議員徵詢130名專家，包括60名跨黨籍現任與前任官員，歷經5個月研討完成。民主黨籍眾議員均拒絕參與）

2020年解放軍海軍已是世界最大的海軍。它擁有超過300艘軍艦，多於美國的293艘…解放軍空軍也在好幾個領域，如戰機性能、指揮管制、電子戰、空對空飛彈發展及採購等，大幅縮小與美軍的差距…中國還在極音速科技上領先美國，借助它對工業基礎的大量投資、竊取美國的高深研究成果與智慧財產…中國空對空飛彈的發展深值重視。它的射程及電子雷達使美國戰機很難躲閃。

2017年蘭德公司的兵棋推演已發現，中國大陸戰機的戰力在大陸周邊，包括台灣上空，已能與美機同等較量…中國現有超過1250岸置導彈，而美國「只有一種70到300公里射程的岸置導彈」。中國另有射程在500到5500公里的岸置巡弋飛彈，而美國完全沒有任何岸置巡弋飛彈…總之，根據我國防部分析，中國軍事現代化已在好幾個領域取得與美國平手甚至超越的地位。（頁29）

2020年10月

Jonathan D. Caverley（海軍戰院戰略與作戰研究教授、曾為潛艦軍官）

Peter Dombrowski （海軍戰院戰略與作戰研究教授、海軍戰院評論主編）

為撞而闖：反介入世紀中的海上競爭

安全研究季刊發表，卷29，期4

本文主張，美國海軍艦艇的設計（綜合物資能量及作戰文化）決定它未來幾十年都將沿襲舊的作戰方式，不管採用攻擊或防守為主策略的成本為何。基於這種惰性，我們認為當前美國海軍與解放軍海軍的艦艇設計將把它們的互動推向危機甚至戰爭。諷刺的是，這場戰爭將加速美國霸權長年賴以維繫的軍事優勢的喪失。（頁672）

最新科技如長程導彈、大批多樣無人機、巡弋飛彈、與極音速飛彈等，全都有利於陸地力量，而不利於海上力量。換言之，攻守平衡已經決定性地向陸地傾斜。（頁676）

2020年10月

Jonathan D. Caverley（海軍戰院戰略與作戰研究教授、曾為潛艦軍官）

Peter Dombrowski （海軍戰院戰略與作戰研究教授、海軍戰院評論主編）

不能只交給海軍上將：亟需研究大國海上競爭

安全研究季刊發表，卷29，期4

從這角度看，中國最重要的海上力量不是它的海軍，而是它的空軍和戰略火箭軍。誠如早年尼爾遜大將的名言，「只有笨的船艦才會想去攻打岸上堡壘」，現在的海軍艦隊要多笨才會想去攻打擁有核武的大陸國家啊。（頁586）

2020年10月

Paul van Hooft （MIT博士後研究員）

全身投入或全部撤出：

為什麼美國的地理隔絕總把它的大戰略推向極端

安全研究季刊發表，卷29，期4

大多數艦艇從夏威夷及美國西岸航行到西太平洋的時間都要以星期來計算。核動力航空母艦可以在海上停留許久，但保護它的支援艦艇卻必須重新加添燃料及彈藥。在戰時，燃料存量、後勤艦隻的慢速、彈藥的取得管道等，都會限制航母的戰力。戰事也會提升太平洋現存有限幹塢的重要性。同理，美國空軍的攻擊力道也會受到飛行距離及空中加油能量的限制。（頁714）

2020年13月

美中經濟與安全檢討委員會致國會年度報告

（綜合62名專家證詞並經委員會12位委員投票通過）

美國國防部評估中國大陸解放軍已有能力對台灣執行除了大型兩棲登陸以外的所有軍事行動，以處罰台灣或追求其他軍事目的。這些軍事行動包括空中及海上封鎖台灣，飛機及飛彈攻擊島上目標，或奪取台灣外島。它們可以個別或同時執行。解放軍也可藉打擊台灣關鍵基礎設施或用特種部隊暗殺台灣地區領導人來輔助這些軍事行動的進行。（頁464-465）

面對（解放軍）如此強勁的軍力，台灣地區政府對自己能支撐多久讓美軍救援趕到，給了兩周至一個月的評估。（頁471）

（作者為台北論壇董事長、「九二共識」概念提出者）

（《美國人如何說美國保台能力》系列二，本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※